Gécsek Tibor Halász Bencéről: Megérkezett 83 méter fölé, ami gigantikus eredmény

Gécsek Tibor volt a Nemzeti Sportrádió vendége, aki az atlétikai világbajnokság előtt elsősorban kései utódjáról, Halász Bencéről is beszélt, aki nagy reményekkel várja a tokiói versenyt.

„Bence az elmúlt évtizedben folyamatosan építette magát. Az edzője szerint is nagyon tudatosan készül, és nemcsak most, hanem az utóbbi tíz évben is.”

Gécsek hozzátette, hogy az egyes versenyeken mindent meg kell tenni, de ez nemcsak a helyszínen dől el, hanem az előző években is, mivel fontos, hogy mennyi munkát tett bele a sikerbe.

„Halász Bence művelt ember, tanul, szereti az edzőjét és a közösségét. Megérkezett a mezőnybe, a 83 méter gigantikus eredmény. Túlélt mindenkit, akkor sem veszítette el a kedvét, amikor a lengyelek fantasztikus eredményeket produkáltak, nyerték a vébéket, az Eb-ket és a Grand Prix-t is. Aztán megjelent a színen Ethan Katzberg, most vele kell megküzdeni. És Bence képes erre.”

