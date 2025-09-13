Atlétikai vb: Böndör Márton nem jutott be a rúdugrás döntőjébe

A rúdugrás 36 fős mezőnye két részre osztva, párhuzamosan két csoportban vívta selejtezőjét, amelyben a 12-es döntőhöz szükséges szint 580 centiméter volt.

Böndör Márton a selejtező elején nem tűnt feszültnek, és ezt első ugrásával is bizonyította, szépen lendült át az 540 centiméteres kezdőmagasságon. A „beugró” ezen a szinten nem volt igazán magasan, ám így is akadt öt ugró, aki nem tudta teljesíteni, és eredmény nélkül, helyezetlenül zárt.

A következő magasság az 555 centi volt, amelyet már a 23 éves magyar ugró is hiába ostromolt – az utolsó kísérletnél megvolt a szükséges magasság, de ráesett a lécre.

A magyar atléta 540-nel a 26. helyen zárt.

(MTI)

BÖNDÖR MÁRTON UTOLSÓ UGRÁSA A VB-N