Armand Duplantis újabb világcsúcsot ugrott az atlétikai világbajnokságon

A kétszeres olimpiai bajnok Armand Duplantis 630 centiméterre javította saját világcsúcsát férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság hétfői versenynapján. A svéd klasszis ezzel az augusztus 12-én, a budapesti Gyulai István Memorialon felállított 629 centiméteres rekordját adta át a múltnak.
A svéd kiválóság ezzel természetesen a világbajnoki címet is megszerezte, pályafutása során harmadszor. További részletek a világcsúcsról és az atlétikai világbajnokság harmadik napjáról itt olvashatók.