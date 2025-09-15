Nemzeti Sportrádió

Armand Duplantis újabb világcsúcsot ugrott az atlétikai világbajnokságon

2025.09.15. 15:50
A képen Duplantis a 630-at már átvitte, csupán csak földet kell érnie (Fotó: Getty Images)
Armand Duplantis atlétika világcsúcs atlétikai vb férfi rúdugrás
A kétszeres olimpiai bajnok Armand Duplantis 630 centiméterre javította saját világcsúcsát férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság hétfői versenynapján. A svéd klasszis ezzel az augusztus 12-én, a budapesti Gyulai István Memorialon felállított 629 centiméteres rekordját adta át a múltnak.

A svéd kiválóság ezzel természetesen a világbajnoki címet is megszerezte, pályafutása során harmadszor. További részletek a világcsúcsról és az atlétikai világbajnokság harmadik napjáról itt olvashatók.

Atlétika
2 órája

Duplantis világcsúccsal triplázott, Kozák Luca a 17. lett az atlétikai vb-n

„Szerencse, hogy a közeljövőben semmi nem lesz itt Tokióban, mert én ide biztosan nem jövök el még egyszer.”

 

 

