Gyémánt Liga-döntő: Olyslagers legyőzte a világcsúcstartót Zürich belvárosában



A legjobbját kellett nyújtania az ausztrál Nicola Olyslagersnek ahhoz, hogy legyőzze a magasugrás világcsúcstartónőjét, az ukrán Jaroszlava Mahucsihot a Gyémánt Liga-döntőben. Zürich belvárosában rajtuk kívül a brit Morgan Lake és az ukrán Julia Levcsenko is átjutott a két méter felett. A következő, 202 centis magasság után már csak a mezőny két legnagyobb klasszisa maradt versenyben, közülük meglepetésre Mahucsih hibázott, aminek döntő jelentősége volt.

Olyslagers aztán 204 centin is folytatta fantasztikus szereplését, ekkor is hibátlan tudott maradni és megdöntötte az óceániai rekordot is. Mahucsih a 202 után egyből 206-ra emeltetett, de nem járt sikerrel, így az ausztrál legyőzte őt.

„Ez egy csodálatos nap, jó érzés volt négy év után visszatérni ide. Még mindig csak keresem a határaim, hogy mire lehetek képes. Már évek óta próbálok átjutni a 204 centi felett, ez most sikerült, így a Gyémánt Liga-trófea is az enyém lett. Micsoda nap! Megtaláltam a békét a szívemben, ez volt az, ami valamit megváltoztatott bennem. Úgy gondolom, hogy sokat tanultam a 206-os ugrásaimból is” – mondta a verseny után a kétszeres olimpiai ezüstérmes Olyslagers.

Szintén szerdán volt jelenése Svájcban korunk legnagyobb sztárjának, Armand Duplantisnak is, aki ezúttal megállt hat méteren, de ez is elég volt neki a győzelemhez. A svéd-amerikai rúdugró már 118. alkalommal jutott át ezen a bűvös határon, ami nekünk külön fontos: továbbra is a Budapesten elért 629 centis eredménye a világrekord.

A nap egyetlen hazai sikere a távolugró Simon Ehammer nevéhez fűződik, aki szoros versenyben, alig két centiméterrel múlta felül az olasz Mattia Furlanit. A görögök legendája, Miltiádisz Tentoglu meglepetésre csak a 6. lett – nagyon nem érezte ezen a napon az ugrást, a legjobb eredménye 766 centi volt. A kétszeres világbajnok Joe Kovacs 22.46 méteres teljesítményével 2022 és 2023 után nyerte meg ismét a trófeát súlylökésben.

Csütörtökön összesen 26 versenyszámban hirdetnek Gyémánt Liga-bajnokot Zürichben – felsorolni is nehéz a klasszisokat, akik a szeptemberi tokiói világbajnokság előtt még egyszer utoljára megmutatják magukat.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, ZÜRICH, 1. NAP

A győztesek. Férfiak. Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 600. Távol: 1. Simon Ehammer (svájci) 832 (-0.6). Súly: 1. Joe Kovacs (amerikai) 22.46. Nők. Magas: 1. Nicola Olyslagers (ausztrál) 204. Rúd: 1. Katie Moon (amerikai) 482. Súly: 1. Sarah Mitton (kanadai) 20.67

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

17.30: diszkosz, férfiak. 17.30: diszkosz, nők. 17.53: magas, férfiak. 18.19: hármas, férfiak. 19.19: hármas, nők. 18.34: 400 m, nők. 18.42: 400 m, férfiak. 19.49: 3000 m, nők. 19.08: 100 m gát, nők. 19.17: 3000 m akadály, férfiak. 19.34: 110 m gát, férfiak. 19.40: 1500 m, nők. 19.45: gerely, férfiak. 19.45: gerely, nők. 19.50: 1500 m, férfiak. 20.02: 100 m, nők. 20.09: 3000 m akadály, nők. 20.27: 100 m, férfiak. 20.35: 400 m gát, nők. 20.40: távol, nők. 20.44: 400 m gát, férfiak. 20.52: 3000 m, férfiak. 21.09: 800 m, nők. 21.20: 800 m, férfiak. 21.30: 200 m, nők. 21.39: 200 m, férfiak

