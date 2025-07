Atlétikai csapat Eb: a sprintereink húzták felfelé a magyar csapatot Madridban

Négy versenyszámban végzett a legjobb három között magyar induló a csapat Európa-bajnokságon. Takács Boglárka országos rekorddal, versenycsúccsal és vb-szinttel megnyerte a 100 métert, harmadik helyen végzett a rúd­ugrásban az egyéni legjobbján 25 centit javító Böndör Márton, a Molnár Attila 400-as országos csúcsát beállító Enyingi Patrik és a kalapácsot háromszor is nyolcvan méter fölé repítő Halász Bence.

SPRINTSZÁMOK

6 versenyszám, 59 pont, átlag: 9.8.

Ki gondolta volna akár csak egy évtizeddel ezelőtt, hogy egy csapat Eb-n a sprintereink hozzák majd átlagosan a legtöbb pontot? Ez a szakág az, amelyben nemzetközi szinten a legnagyobb a versengés, ebbe a harcba tudunk egyre markánsabban beleszólni. Enyingi Patrik személyében a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila kényszerpihenője ellenére is volt magyar 400-on a legjobb háromban. Takács Boglárkával pedig már az európai közvélemény is jelentős tényezőként foglalkozik, 11.06 másodperces versenycsúcsa után már főszereplő volt a kontinentális szövetség közösségi oldalain. Illovszky Dominik 10.25-ös futása is csodaszámba ment, ahogyan a magát a csapatért a 35 fokos melegben ellőtt 400-on az ájulásig hajtó Szentgyörgyi Zitáról is sokat fogunk még hallani a következő években.

KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁV

6 versenyszám, 13 pont, átlag: 2.2.

Ahhoz, hogy meglegyen a Kovács Árpád és Gyulai Miklós által is emlegetett top tíz a következő csapat Eb-n, 800-on, 1500-on és 5000-en mindenképp több kell, de vannak még nem is annyira rejtett tartalékaink. Kovács Ferenc Soma betegen is vállalta a középtávú duplázást, ha egészséges, biztosan többet hoz az öt pontjánál. Női 800-on Kéri Bianka nem volt itt, így K. Szabó Gabriella 5000 méter utáni rosszulléte miatt a rúdugró Klekner Hanga állt rajthoz.

GÁT- ÉS AKADÁLYFUTÁS

6 versenyszám, 49 pont, átlag: 8.2.

Kozák Luca szokásához híven az élmezőnyben, ötödikként végzett 100 m gáton, ahogyan Mátó Sára is futamgyőzelemmel, az egyéni legjobbjától alig két századra elmaradva hozott sok pontot 400 m gáton. Molnár Csaba szintén 400 m gáton, Palkovits István és Urbán Zita 3000 m akadályon utasította maga mögé a legnagyobb riválisainkat, akikkel a kiesés elkerüléséért csatáztunk.

VÁLTÓK

3 versenyszám, 22 pont, átlag: 7.3.

Ha 4x400-on a vegyes váltó mellett női és férfifutamokat is rendeztek volna, alighanem ebben a csoportban az átlag még feljebb kúszott volna, valahová 10 pont köré. Csóti Jusztina, Sulyán Alexa, Takács Boglárka és Kocsis Luca 4x100-as országos csúcsdöntő futásában még bőven maradt, de a 43.33 másodperc ugyanúgy jó kiindulási alap a tokiói vb-szereplés kivívásához, mint a vegyes váltónk 3:14.97-es ideje is. Szépen formálódik 4x100-as férfiváltónk is, amely a Los Angeles-i olimpiára szeretne odaérni az elitbe.

UGRÓSZÁMOK

8 versenyszám, 59.5 pont, átlag: 7.4.

Rögtön a nyitó napon rúdugróink, Böndör Márton és Klekner Hanga megalapozták a bennmaradást és a jó hangulatot. Ketten 22.5 pontot gyűjtöttek a Palacio Real előtti téren. Szenderffy Dániel 16 méteres hármasugrásával meglepetésre 13 pontot tett bele a közösbe, Bánhidi-Farkas Petra és Bátori Lilianna is fontos pontokkal járult hozzá a sikerhez.

DOBÓSZÁMOK

8 versenyszám, 42 pont, átlag: 5.2.

Ha Huszák János nem rontja el mindhárom kísérletét diszkoszvetésben, a bennmaradás még biztosabb lett volna. A vészharangot még nem kell megkongatni a dobószámok kapcsán, de az tény, hogy az egyik legtöbb/legkönnyebb előrelépési lehetőség 2027-ben ezekben a számokban lesz. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence már stabilan hozza a 80 méter feletti dobásokat a nagy világversenyeken, kalapácsvetőnket ezúttal két olyan rivális előzte meg, aki a hétvégén élete legjobb eredményét érte el, ez benne van ebben a szakágban.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke: „Izgalmas volt az Eb, és nem nagyképűségből mondom, de a munka dandárját már korábban elvégeztük. Mindig az a biztos, ami a hivatalos végeredmény, de a 10.5 pont előnnyel a mixváltó előtt, látva az összeállítást megnyugodtam, rájuk becsukott szemmel még az életemet is rábíznám, mert mindent megtesznek a cél érdekében. Tudom, hogy nem fognak hibázni. Már csak az volt a kérdés, hogy tudnak-e új csúcsot futni. Az egész magyar atlétika szintet lépett, berúgták az ajtót.”