Takács Boglárka: A versenycsúcs meglepetés volt, ahogyan a vb-szint is

Több mint jó napja volt a magyar csapatnak Madridban a csapat Európa-bajnokságon! Előzetesen valahová a 12. hely köré várhattuk a mieinket, de aztán az olyan bravúros teljesítményeknek köszönhetően, mint amit Takács Boglárka is bemutatott, a 9. pozícióból várhatjuk a szombati folytatást.

A 100 méter nemzeti rekordere élete legjobb eredményével, 11.06-tal a maximális, 16 pontot hozta a magyar együttesnek, amely 13 versenyszám után 114.5 ponttal áll. Olyan nagy nevű ellenfeleket utasított maga mögé, mint a lengyel Ewa Swoboda, az olasz Zaynab Dosso és a spanyol Maria Isabel Pérez.

Takács Boglárka futása

„Titkon bíztam benne, hogy sikerül legalább országos csúcsot futni, és az talán-talán elég lesz a győzelemre is – mondta a futamot követően Takács Boglárka. – A versenycsúcs meglepetés volt, ahogyan a vébészint is. A legfőbb célom az volt, hogy minél több pontot szerezzek Magyarországnak. Főleg, mert láttam, hogy a többiek is mennyire fantasztikusan szerepeltek. Kicsit izgultam is, de sikerült egy viszonylag felszabadult versenyzést hoznom.”

A márciusi fedett pályás Eb-n úgy jutott döntőbe, hogy előtte az előfutamát és az elődöntőjét is megnyerte, most egy újabb kontinensviadalon szerzett értékes futamgyőzelmet. Jutalma az országos rekord, a vb-szint és a versenycsúcs(!) mellett egy pálya széli nyilatkozat lett, amiben szintén szépen helytállt.

„Még kicsit szoknom kell a helyzetet, alapvetően tudok angolul, este egy vacsora mellett kisebb társaságban jól megy, de ezeknél az interjúknál össze kell szedni a gondolatokat, és ilyenkor még lehet, hogy van mit csiszolni rajta. Ezt is tanulni kell, viszonylag új ez a része.”

Így látta a saját futását belülről:

„Úgy éreztem, hogy a rajtom nem volt rossz, legalábbis a reakcióidőm kifejezetten jó volt. Talán az a bizonyos pár lépés még mindig nem a legerősebb, ám magamhoz képest így is sokat léptem előre és javultam ebben is. Ott már éreztem, hogy jó, hogy nem kaptam ki, s innen még lehet bármi. Utána is tudtam egy higgadt és felszabadult felgyorsulást produkálni, talán ez volt a futásomnak az a része, ami igazán jól sikerült. Ötven méternél azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, innen még gyorsulok, és már nem kaphatok ki.”