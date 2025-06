Erőn felüli teljesítménnyel a kilencedik helyen állunk a csapat Európa-bajnokságon

FELPÖRÖGTEK AZ ESEMÉNYEK Madridban, a csütörtöki nyitó nap még a Palacio Real előtti rúdugrásról szólt, de a második napra a csapat Eb beköltözött az Estadio de Villahermosóba. A zöld színű futókör már a képeken is különleges látványt nyújtott, a saját szemünkkel még inkább ámulatba ejtett minket. Ugyanez igaz Böndör Márton teljesítményére is, akinek a 25 centis egyéni csúcsjavításának (már 570 centin jár) és Klekner Hangának köszönhetően a negyedik helyről várhattuk a napot.

A pénteki nap krónikájából sem hagyhatjuk ki a forróságot, mint tényezőt. A lelátón mellettünk ülő spanyol újságíró a budapesti atlétikai világbajnokságról beszélgetett egy másik hazai kollégájával. A magunk visszafogott nyelvtudása is elég volt hozzá, hogy lefordítsuk, a két évvel ezelőtti hőség eléggé megviselte őt a magyar fővárosban. Nálunk a mostani hétvégi madridi időjárás minimum döntetlenre végez a 2023-as vb kánikulájával…

Sajnos nem sokkal később a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy milyen nehéz ilyen körülmények között versenyezni. A 400 méter fedett pályás országos bajnokát, a 18 éves Szentgyörgyi Zitát a hosszú egyenesben és a második kanyarban tűző nap annyira megviselte, hogy a célba érkezését követően sajnos tolószékben kellett levinni a pályáról. Néhány perccel később a holland Femke Bol egy teljesen szürreális 49.48-as versenycsúccsal nyerte meg az erősebbik futamot.

Aztán jött Enyingi Patrik és beállította Molnár Attila 44.84-es országos csúcsát, amivel ugyanúgy harmadikként végzett, mint Halász Bence kalapácsvetésben. Mindketten 14 pontot szereztek, amivel megerősítették a magyar csapat helyét a mezőny első felében. Olimpiai ezüstérmes dobónk rögtön 80.18 méterrel kezdett, amivel a negyedik sorozatig vezetett is. Azonban ekkor az ukrán Mihajlo Kohan 81.66-os egyéni csúccsal „ledobta” őt az élről, miközben ő maga 80.63-ra javított. Az ötödik körben a német Merlin Hummel is élete legjobbját érte el, 81.27-tel ő is „beelőzött”. Halász természetesen nem adta fel, harmadszor is nyolcvan méter fölé repítette a kalapácsot (80.39 m). Ez a stabilitása továbbra is biztató.

Ahogyan Enyingi futása is az volt, aki a rekordbeállítással a tokiói világbajnokság kvalifikációs szintjét is teljesítette! Öt szám után a mieink az ötödik pozícióban álltak, vagyis elsőként pályára lépő atlétáinknak sikerült megadniuk az alaphangot – igaz, még rengeteg volt hátra a hétvégéből. Gyorsan változott a helyzet, mire Palkovits István az élre állt 3000 m akadályon és óriásit küzdve végül a hetedik lett, kicsit visszacsúsztunk, de aztán a zárás parádésan sikerült!

A pénteket a 100 méteres síkfutás zárta, Takács Boglárka ismét elvarázsolt bennünket. A leggyorsabb magyar lány az amúgy jól sikerült rajtja után folyamatosan került a többiek elé, a hajrában még a lengyel Ewa Swobodát is simán megverte. 11.06-as új versenycsúccsal diadalmaskodott, amivel négy századot javított a saját országos csúcsán és a vb-szintet is megfutotta!

Aztán jött Illovszky Dominik, aki valósággal kilőtt a rajtból, és szinte szélcsendben beállította a 10.25-ös egyéni csúcsát. A sprinter hatodik lett a királyszámban, Szenderffy Dániel ötödikként végzett hármasugrásban, ami szintén kellemes meglepetés volt. A mieink erőn felül teljesítve a kilencedik helyről várják a folytatást.

Fantasztikusan sikerült a 400 méter Enyingi Patriknak a madridi csapat Európa-bajnokságon, aki beállította a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila 44.84 másodperces országos csúcsát. A harmadik helyen célba érő magyar versenyző ezzel a tokiói világbajnokság kvalifikációs szintjét is teljesítette! – Milyen célokkal érkezett a csapat Európa-bajnokságra?

– Már az előrejelzésekből is láttam, hogy iszonyat meleg lesz, de szerettem volna a csapatot támogatni, jó pontokat hozni. Láttam, hogy az utolsó, Dessauban futott eredményemmel a hatodik helyre jöttem előre az indulók között. Tök gyorsan elkezdtem, úgy éreztem, hogy nagyon laza, aztán láttam, hogy „hú, basszus, ezek még jobban elkezdték”. De úgy éreztem, hogy még kicsit bírom a végén, rakjunk rá egy lapáttal, nézzük meg, mi lesz belőle. És kijött egy tök jó idő… – Minek szólt a célba érkezés utáni ordítás?

– Leginkább annak, hogy beértem és túléltem. Utána ránéztem a kijelzőre, kicsit hunyorítanom kellett, mert elég kicsivel írták ki, és láttam, hogy az negyvennégynek tűnik, mögötte a nyolcvannéggyel. Hihetetlen. Országos csúcs ennyire korán a szezonban, ez egy eléggé jó jel. Még élesítünk és alapozunk egyet, aztán irány Tokió! – Mennyi vizet ivott ezen a napon?

– Folyamatosan, minden pillanatban vizet iszok, mégis ki vagyok száradva. Edzőmnek, Körmendy Katalinnak mondtam is, hogy futok egy lendületeset majd visszasétálok, és már ki vagyok száradva. Ez legalább a huszadik doboz víz volt, amit megittam a pályán. – A vegyes váltóban is láthatjuk vasárnap?

– Igen, valószínű. Még nem beszéltük meg, hogy mi lesz a felállás, de úgy gondolom, hogy beférek a csapatba… (SZ. Z.) MINIINTERJÚ – Enyingi Patrik beállította Molnár Attila országos csúcsát

ATLÉTIKA

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, 1. DIVÍZIÓ, MADRID

Az állás 13 versenyszám után (még 24 van hátra): 1. Hollandia 165.5, 2. Spanyolország 134, 3. Olaszország 133, …9. Magyarország 114.5