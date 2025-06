Takács Boglárka 200 méteren is országos csúcsot futott Madridban

– Mennyire befolyásolta a futását, hogy csak a B-futamba kapott besorolást?

– Először amikor megláttam, hogy a B-futamban vagyok, nem örültem neki. Szerettem volna az A-ban lenni és a legjobbakkal meccselni, akkor talán több befolyásom lehetett volna a végeredményre. Bár a spanyol lány, Bestué elképesztően futott, úgyhogy a győzelemre nem lett volna esélyem, de így egy kicsit nehezebb dolgom volt. A besorolás az idei legjobbak alapján történt, sajnos a három nyári kétszázamból kettő is szeles viszonyok között volt.

– A legnagyobb riválisokat azért sikerült maga mögött tartania. Hogyan alakult a futama?

– Magával a futással elégedett vagyok, sikerült megoldani, amit előzetesen terveztük. Ahol kellett, ott rágyorsult a futásom, a végén már kicsit éreztem, hogy esik szét a mozgás. Két futás után most még nehezebb volt összeszedni magam, valahogy a hőség is egyre jobban fokozódik, számít ez a néhány óra, amivel korábban futottam, mint az előző napokban.

– Az óriási országos csúcs ellenére mégsem látjuk önt teljesen boldognak…

– Majd kicsit leülepszik, megnyugszom, kiheverem, lehűtöm magam és biztosan jobban fogok neki örülni. Az időeredménynek most is örülök, ismét sikerült előrelépni, hoztam azt, amit saját magamtól és tőlem is elvártak. Háromból három országos csúcs, nem lehetek elégedetlen. A hatodik hely az, ami most inkább zavar, szerettem volna nagyon-nagyon sok pontot gyűjteni a csapatnak.

– Hogyan látja, megérdemelné a magyar csapat a bennmaradást?

– Egy csapat Eb-n mindenki küzd és próbálja a legjobbját hozni, de ez magyar részről különösen igaz volt a hétvégén. Tényleg mindenki elképesztően versenyzett, szinte kivétel nélkül mindenki hozta a legjobbját. Iszom egy kicsit, ledőlök az árnyékba, aztán végig szurkolom az estét.

ATLÉTIKA

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, 1. DIVÍZIÓ, MADRID

Az állás 29 versenyszám után (még 8 van hátra)

1. Olaszország 343 pont

2. Németország 305 pont

3. Lengyelország 303.5 pont

...

13. MAGYARORSZÁG 203.5 pont

14. Ukrajna 177 pont

15. Finnország 168.5 pont

16. Litvánia 129.5 pont