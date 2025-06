Szenzáció: benn maradt az elitben a magyar csapat az Eb-n

Benne volt a pakliban, hogy az utolsó, 37. versenyszámig kérdéses lesz, hogy a már vasárnap előtt biztos kiesőnek tűnő Litvánia mellett melyik lesz a másik két búcsúzó a madridi csapat Európa-bajnokságon. A veszélyzónában reálisan öt ország, így a mieink is ott voltak a záró napot megelőzően. Így állt a 16 csapatos 1. divízió alsóháza: 11. Portugália 190 pont, 12. Görögország 182 pont, 13. Magyarország 181.5 pont, 14. Ukrajna 160 pont, 15. Finnország 158.5 pont.

Köszönhetően az első három nap emlékezetes teljesítményeinek, kedvező helyzetből, 21.5 pontos előnyből várhattuk a befejező nap 12 versenyszámát. A magyar válogatott nagybetűs csapatként is helytállt, elég csak a magát pénteken 5000 méteren a rosszullétig hajtó K. Szabó Gabriella helyére a 800 méterre beugró Klekner Hangára gondolni. Országos csúcstartó rúdugrónk szombaton vastaps közepette teljesítette a két kört az egy pontért. „Minden apró pontocska számíthat” – ezzel a mentalitással versenyzett mindenki atlétáink közül a hétvégén.

Vasárnapra is maradt még egy-két komolyabb „ütőkártyánk” a pakliban, elég csak a spanyol fővárosban korábban 100-on és a 4x100-as váltóval is parádézó Takács Boglárka 200 méteres futására gondolni. A magyar sprinter peches volt a futambeosztásnál, mert a gyengébbik, B-futamba sorolták be, pedig ha a kontinens legerősebb riválisaival futhatott volna…

A 23 éves versenyzőnk azért így is kitett magáért, 22.65-ös új országos csúccsal megnyerte a futamát, vagyis kihozta a körülményekből a maximumot. Egyedül az olasz Dalia Kaddari szorongatta őt, de sokkal jobb formában van nála, amit érett futásával bizonyított is – három század döntött kettejük között. Fantasztikus hétvége áll mögötte, hiszen pénteken 100-on, szombaton a 4x100-as váltóval is nemzeti rekordot futott. A mesterhármasa vasárnap összesítésben 6. helyet ért, a hétvégén 34 ponttal vette ki a részét a mieink szerepléséből.

Hét versenyszámmal a vége előtt nem álltunk rosszul a bennmaradás szempontjából, továbbra is a 13. helyen álltunk, de előnyünk a 40 fokos este közepén 25.5 pont volt a legjobb kieső pozícióban álló ukránokkal szemben. Igaz, világrekorder magasugrójuk, Jaroszlava Mahucsih csak ezután következett, aki a hírnevéhez méltóan ezúttal is kitett magáért, kereken kétméteres ugrásával maximális, 16 pontot hozott Ukrajnának.

KOVÁCS FERENC SOMA FUTÁSA

Az előnyünk északkeleti szomszédunkhoz képest szinte végig egy versenyszámnyi különbség volt. Ahogyan pörögtek a versenyszámok, az olyan apró részpontok, mint Urbán Zita és Bánhidi Farkas Petra 10. helye 3000 m akadályon, illetve távolugrásban, vagy az 1500-at betegen is vállaló Kovács Ferenc Soma 13. helye jelentett, mind-mind rendkívül értékesnek bizonyultak. Ilona Mononen a női akadályt megnyerte, a finneknek ez az egy fellángolásuk volt, az ukránok sem tudtak már komoly hajrát bemutatni.

Az Eb-t lezáró 4x400-as vegyes váltó előtt 10.5 pont volt az előnyünk, vagyis Ukrajnának legalább a hatodik hely kellett volna a csodához. A mieink egy futamban voltak a riválissal, így szemmel tudták tartani. Enyingi Patrik első helyen adta át a botot Kriszt Saroltának, aki csak pillanatokra engedte ki a kezéből a vezetést, jobban hajrázott, mint a svájci riválisa. Ezután jött Kovács Árpád, aki bevállalósan tovább növelte a mieink előnyét. Utolsó emberként Molnár Jankának a nyakába megérkező ukránt is vissza kellett vernie – ezt sikerrel tette. Vegyes váltónk futamgyőzelemmel, 3:14.97-es idővel biztosította Magyarország bennmaradását az 1. divízióban, a 13. helyen zárt, 244.5 pontot gyűjtve. Olaszország könnyedén megvédte a címét.

A 4X400-AS VEGYES VÁLTÓ FUTAMGYŐZELME

ATLÉTIKA CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG

1. DIVÍZIÓ

VÉGEREDMÉNY (37 versenyszám után)

1. Olaszország 431.5 pont

2. Lengyelország 405.5

3. Németország 397

4. Hollandia 384.5

5. Nagy-Britannia 381

6. Spanyolország 378

7. Franciaország 354.5

8. Portugália 300

9. Svédország 288.5

10. Svájc 286

11. Csehország 283

12. Görögország 253

13. MAGYARORSZÁG 244.5

14. Ukrajna 231

15. Finnország 220.5

16. Litvánia 178.5

Ukrajna, Finnország és Litvánia kiesett a B-divízióba; Belgium, Szlovénia és Norvégia feljutott az A-divízióba.