A házigazda PannErgy-Miskolci VLC győzelmét hozta a jubileumi Mento vízilabda Kupa

A miskolci fiatalok már a nyitómeccsen jelezték, hogy komolyan gondolják a trófea megszerzését: a szerb VK Vojvodinát 17–8-ra múlták felül. Innen nem volt megállás – a szlovák SK Hornets Kosicét 24–8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21–10-re, végül a román Steaua Bukarestet 13–7-re verték.

A díjátadón Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István, a főszponzor Mento Kft. ügyvezetője, valamint Bachner András utánpótlás-szakmai vezető adta át az érmeket és különdíjakat. A torna legjobb kapusának a miskolci Borbíró Tamást választották, a gólkirályi címet holtversenyben a kecskemétiek két kiválósága, Heródek Milán és Tóth Zalán (14-14 találat) szerezte meg, míg a legjobb játékos díját a hazai Bikki-Petró Nimród vihette haza.

(Fotó: Kamarás Péter)

A Mento Kupa nem csupán sportesemény, hanem találkozási pont is – idén több olimpiai bajnok is ellátogatott Miskolctapolcára, sőt, Fodor Rajmund még bíráskodott is a fiatalok több mérkőzésén. Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség sportszakmai vezetője felidézte, hogy néhány éve még U15-ös szövetségi kapitányként ült a kispadon a tornán, olyan fiatalokkal, akik ma már a felnőttválogatott oszlopai. „Ez nem egy egyszerű torna, komoly szerepe van Magyarországon. A miskolci vízilabda értéket teremt, olyan utánpótlás-műhely, amelyre a magyar vízilabdának szüksége van” – mondta a 2000-as sydney-i olimpia bajnoka.

„A Mento Kft mindig aktív és szerves része volt a térség közösségi életének. A miskolci vízilabdának több mint 10 éve vagyunk elkötelezett támogatói, és nagy öröm látni a sportág és a játékosok töretlen fejlődését városunkban. Úgy látom, hogy a jubileumi Mento kupa méltó ünnepe volt a vízilabdának és a sportszerető közönség tartalmas napokat töltött el a hétvége során" – nyilatkozott büszkén Hercsik István, a Mento Kft ügyvezető igazgatója.

(Fotó: Kamarás Péter)

Végeredmény:

PannErgy-Miskolci VLC

KESI Kecskeméti Sportiskola

Steaua Bukarest (román)

VK Vojvodina (szerb)

SK Hornets Kosice (szlovák)

Különdíjak:

Legjobb kapus – Borbíró Tamás (PannErgy-MVLC)

Gólkirály – Heródek Milán (KESI), Tóth Zalán (KESI) – 14 gól

Legjobb játékos – Bikki-Petró Nimród (PannErgy-MVLC)