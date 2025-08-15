Nemzeti Sportrádió

A házigazda PannErgy-Miskolci VLC győzelmét hozta a jubileumi Mento vízilabda Kupa

Vágólapra másolva!
2025.08.15. 09:07
null
(Fotó: Rácz Ákos)
Címkék
pr vízilabda utánpótlástorna
Tizedik alkalommal csobbantak medencébe és vívtak színvonalas, izgalmas mérkőzéseket a jövő bajnokai a Mento Kupán. A jubileumhoz méltó módon a házigazda PannErgy-Miskolci VLC diadalmaskodott a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A háromnapos, U18-as nemzetközi fiú vízilabda-tornán négy ország öt klubja feszült egymásnak – a végelszámolásnál pedig Szilvasán Bence tanítványai álltak a dobogó legfelső fokára, makulátlan mérleggel. (x)

A miskolci fiatalok már a nyitómeccsen jelezték, hogy komolyan gondolják a trófea megszerzését: a szerb VK Vojvodinát 17–8-ra múlták felül. Innen nem volt megállás – a szlovák SK Hornets Kosicét 24–8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21–10-re, végül a román Steaua Bukarestet 13–7-re verték.

A díjátadón Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István, a főszponzor Mento Kft. ügyvezetője, valamint Bachner András utánpótlás-szakmai vezető adta át az érmeket és különdíjakat. A torna legjobb kapusának a miskolci Borbíró Tamást választották, a gólkirályi címet holtversenyben a kecskemétiek két kiválósága, Heródek Milán és Tóth Zalán (14-14 találat) szerezte meg, míg a legjobb játékos díját a hazai Bikki-Petró Nimród vihette haza.

(Fotó: Kamarás Péter)

A Mento Kupa nem csupán sportesemény, hanem találkozási pont is – idén több olimpiai bajnok is ellátogatott Miskolctapolcára, sőt, Fodor Rajmund még bíráskodott is a fiatalok több mérkőzésén. Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség sportszakmai vezetője felidézte, hogy néhány éve még U15-ös szövetségi kapitányként ült a kispadon a tornán, olyan fiatalokkal, akik ma már a felnőttválogatott oszlopai. „Ez nem egy egyszerű torna, komoly szerepe van Magyarországon. A miskolci vízilabda értéket teremt, olyan utánpótlás-műhely, amelyre a magyar vízilabdának szüksége van” – mondta a 2000-as sydney-i olimpia bajnoka.

A Mento Kft mindig aktív és szerves része volt a térség közösségi életének. A miskolci vízilabdának több mint 10 éve vagyunk elkötelezett támogatói, és nagy öröm látni a sportág és a játékosok töretlen fejlődését városunkban. Úgy látom, hogy a jubileumi Mento kupa méltó ünnepe volt a vízilabdának és a sportszerető közönség tartalmas napokat töltött el a hétvége során" – nyilatkozott büszkén Hercsik István, a Mento Kft ügyvezető igazgatója.

(Fotó: Kamarás Péter)

Végeredmény:
PannErgy-Miskolci VLC
KESI Kecskeméti Sportiskola
Steaua Bukarest (román)
VK Vojvodina (szerb)
SK Hornets Kosice (szlovák)

Különdíjak:
Legjobb kapus – Borbíró Tamás (PannErgy-MVLC)
Gólkirály – Heródek Milán (KESI), Tóth Zalán (KESI) – 14 gól
Legjobb játékos – Bikki-Petró Nimród (PannErgy-MVLC)

(Fotó: Kamarás Péter)

 

pr vízilabda utánpótlástorna
Legfrissebb hírek

Vízilabda: kikapott a vb-negyeddöntőben az U20-as női válogatott

Utánpótlássport
1 órája

Vízilabda: negyeddöntős az U20-as női válogatott a vb-n

Utánpótlássport
2025.08.13. 23:13

Vízilabda: a sikertelen kezdés után új fejezet jön az U20-as női vb-n

Utánpótlássport
2025.08.13. 18:03

Vízilabda: a görögöktől is kikapott az U20-as női válogatott a vb-n

Utánpótlássport
2025.08.13. 11:31

Az aljzatkiegyenlítő szerepe a minőségi padlóburkolat előkészítésében

Egyéb egyéni
2025.08.12. 12:34

Vízilabda: vereséggel kezdett a magyar U20-as női válogatott a vb-n

Utánpótlássport
2025.08.11. 10:33

Vízilabda: a Ferencváros vezeti a férfiak európai ranglistáját

Vízilabda
2025.08.11. 09:20

A Miskolcot és a PVSK-t kapta a Honvéd férficsapata a vízilabda Magyar Kupában

Vízilabda
2025.08.06. 14:51
Ezek is érdekelhetik