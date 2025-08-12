Sportrádió

Ezekkel a gólokkal verte meg a Ferencváros a Ludogorecet a visszavágón

2025.08.12. 22:18
Varga Barnabás (zöld-fehérben) duplázott (Fotó: Mirkó István/Mediaworks)
BL-selejtező FTC BL Varga Barnabás Szalai Gábor Ludogorec Ferencváros
A Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójának visszavágóján (3–0) a Ferencváros Varga Barnabás 38. percben fejelt góljával megszerezte a vezetést, ugyanő a 79. percben megduplázta találatai számát, a 3–0-s végeredményt pedig Szalai Gábor állította be. Nézze meg a gólokat videón!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Az 1. gól

A 2. gól

A 3. gól

 

