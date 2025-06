Csóti Jusztina: Azt ígértem a munkahelyemen, hogy Terminátor leszek

A 43.33-as időt sprintelő négyesünk a B-futamban másodikként ért célba, összesítésben pedig a 10. hely lett az övé. Az erősebbik futamban mindenki legalább kereken 43 másodpercet futott, a hollandok (Nadine Visser, Lieke Klaver, Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn) 42.02-es versenycsúccsal vitték körbe a botot.

„Szinte nem emlékszem semmire, annyira kifutottam magam, de próbáltam Terminátor próbáltam lenni – kezdte a Nemzeti Sportnak adott értékelését Csóti Jusztina. – Az ígértem a munkahelyemen a többieknek, hogy Terminátor leszek. Remélem, hogy szurkoltak nekem. Sose fáradtam el egy váltótól ennyire, a hangom nem tudom, hová lett. Olyan önkívületi állapotban voltam, mint még soha. Boldog vagyok, hogy olyan időt tudtunk futni, mint amit a budapesti vb-n. Az egy augusztusi futás volt, most még csak június van. Még ebben az évben csodákra lehetünk képesek, hátha sikerül megcsípni a még gazdátlan két hely egyikét a tokiói vb-re.”

Sulyán Alexa a 200 méter fedett pályás magyar rekordereként egy kicsit rövidnek érezte a 100-at:

„Én még futnék még egyet, mert bennem van a »boogie«. Elképesztően élveztem, mondjuk amikor ott álltam a rajtnál, azt hittem, kitikkadok ebben a katlanban. De aztán nagyon vitt a hév, nagyon sokat tud számítani, hogy egy zöld pályán tudunk futni, és nem csak egy átlagos rekortán színűn. Örülök neki, hogy végre ki tudtam venni a részemet egy váltó országos csúcsból is. Összeszokott csapat vagyunk, nem volt opció, hogy hibázunk. Úgy gondolom, hogy még van ebben egy kicsi! Kétezerhuszonháromban a budapesti vb miatt nagyon sokat váltóztunk, úgyhogy most elég volt két-három váltóedzés, hogy visszaszokjunk.”

Ismét fantasztikusan futott a pénteken a 100 métert 11.06-os versenycsúccsal, országos csúccsal, egyben vb-szinttel megnyerő Takács Boglárka. A részideje a második kanyarban 10.37 volt.

„Igyekeztem ma is a maximumot nyújtani, úgy látszik, hogy ez sikerült. Összességében a váltásaim is jók voltak, Alexával is jónak éreztem és Luca is jó helyen kapta a botot. De a többiek futását is megfelelőnek láttam, büszke vagyok a lányokra. Biztonsági váltásoknak indultak, de azért próbáltuk kicsit kiélezni. Biztos, hogy maradt benne, de ez egy csapat Eb, itt az volt a lényeg, hogy menjen végig a bot és szerezzünk minél több pontot. Sokkal jobban izgultam a váltó előtt, mint a száz méter előtt. Itt nagyobb a nyomás, mert ez egy csapatverseny, itt nem csak magamért futok, hanem másik három emberért is. Ugyanakkor nagyon szórakoztató, mert közösségben még jobb versenyezni, mint egyedül.”

Csakúgy, mint Csóti és Takács, a bottal a célba befutó Kocsis Luca is tagja volt az előző országos csúcsot elérő váltónknak is, amelynek a negyedik embere Budapesten Kerekes Gréta volt.

„Kicsit nosztalgikus, hogy a budapesti világbajnokságon is én voltam a befutó embere a váltónak. Nagyon szeretem ezt a pozíciót, úgy gondolom, hogy így tudom kihozni magamból a maximumot. Szerintem ez most is sikerült, éreztem, hogy az első helyen kaptam meg a botot, próbáltam ezt tartani, amit lehetett. Tudtam, hogy a görög lány egyéni százon is nagyon jó, próbáltam »feltunningolni« magam, mert menni kellett a minél jobb időért. Már a bemelegítésnél azt beszéltük, hogy országos csúcs-formában vagyunk, bármi kijöhet, ha jók a váltások. Jó volt a hangulat mind a stadionban, mind egymás között.”