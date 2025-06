Atlétika: továbbra is bennmaradást érő helyen a magyar csapat Madridban

FORRÓSODIK A HANGULAT a spanyol fővárosban, szombaton a hőmérő higanyszála már 38-39 fokra kúszott fel a csapat Európa-bajnokság helyszínén. Ettől függetlenül is érdemes volt kihasználnunk, hogy ezen a viadalon nincs délelőtti program, és így napközben megnézhetjük Madrid csodaszép belvárosát. A Puerta del Sol és az elegáns Gran Vía környékén annak ellenére is hihetetlen embertömeg hömpölygött, hogy mekkora forróság telepedett rá az utcákra. A napos oldalon sétálni lehetetlen volt, mindenki az árnyékos oldalon hömpölygött.

Az Estadio de Vallehermosóban este hatkor kezdődött a program, de még ekkor is olyan meleg volt, hogy odakint szinte megolvadt a beton… A nehéz körülményeket az atléták különbözően viselték az előző este, valaki, mint Takács Boglárka és Femke Bol versenycsúcsot futott, valaki pedig annyira kihajtotta magát, hogy borzasztóan rosszul lett a célba érkezést követően. Ilyen volt Szentgyörgyi Zita is, akit a 400 méter után tolószékben kellett letolni a pályáról, szerencsére Demeter Ágota csapatorvos hamar ellátta őt, és már jobban van. A pénteki 5000 métere után K. Szabó Gabriella is teljesen elkészült az erejével, ezért sajnos nem tudott odaállni a szombati 800-ra, amelyet így magyar csúcstartó rúdugrónk, Klekner Hanga vállalta be, hogy megoldja.

A szombati napot megelőzően a magyar csapat előnye a kieső zónában állókhoz képest 37 pont – vagyis több mint két versenyszámnyi különbség – volt. És nem láttuk az erőt a görög, a finn és a litván együttesekben, amivel a mieinken felül tudtak volna kerekedni. Még akkor sem, ha az első számokban a görög távolugró-legenda Miltiádisz Tentoglu hozta a klasszisát és 846 centis versenycsúccsal maximális pontot szerzett, a finnek kalapácsvetője, Silja Kosonen pedig csak minden idők legjobbjával, a lengyel Anita Wlodarczykkal nem bírt.

Az első olyan atlétánk, aki a mieink közül az élmezőnybe tartozik, Kozák Luca volt. A 100 méteres gátfutás országos csúcstartója a hírnevéhez méltóan már a rajt után a legjobbak közé pozicionálta magát, és ugyan az nem volt reális, hogy a nála sokkal jobb egyéni csúccsal rendelkező Ditaji Kambundjival, Nadine Visserrel és Pia Skryszowskával tartsa a lépést, de az üldözői közül Giada Carmassit leszámítva mindenkit vissza tudott verni. 12.80 másodperces futásával végül az ötödik lett, nagyon fontos 12 pontot gyűjtve Magyarországnak.

Mátó Sára óriásit futott 400 m gáton, a B-futamot megnyerve összesítésben a hatodik helyet kaparintotta meg. Ehhez a bravúrhoz 55.37 másodperces teljesítmény kellett, amivel csak két századra volt élete legjobbjától.

Formálódó, fiatal 4x100-as váltóink szintén kitettek magukért. Először állt össze az Illovszky Dominik, Pap Márk, Deák Zalán, Takács Ábel négyesünk, amely 39.26-tal és egy hatodik hellyel mutatkozott be. A jövő az övék, hiszen közülük Illovszky a legidősebb és ő is csak 2002. január 4-én született. Az utolsó futószám hozta az igazi szenzációt, a Csóti Jusztina, Sulyán Alexa, Takács Boglárka, Kocsis Luca összetételű csapatunk 43.33-as új országos csúccsal varázsolt el bennünket. A lányok a budapesti vb-n elért 43.38-at szárnyalták túl öt századdal, amivel a 10. helyen zártak az erős mezőnyben.

A magyar válogatott ugyan visszaesett a 13. helyre a tizenhatos mezőnyben, de még mindig van 21 pont előnyünk a már kiesőként álló ukránok előtt.

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, 1. DIVÍZIÓ, MADRID

Az állás 25 versenyszám után (még 12 van hátra): 1. Olaszország 290, 2. Németország 266, 3. Lengyelország 256.5, …13. Magyarország 181.5