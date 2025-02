Bátori Lilianna: Elképesztően inspiráló volt Mahucsihhal együtt versenyezni

A mindössze 17 éves Bátori előbb 187 centiméterről 188-ra javította legjobbját, majd harmadikra a 191-et is megugrotta, amely a második helyet jelentette, mivel csak az ukránok olimpiai bajnoka tudta megelőzni.

„A melegítés nem ment túl gördülékenyen, de miután már elkezdődött a verseny, sikerült rátalálnom a nekifutásra és a támaszra is. Nagyon örültem, hogy újra zenére ugorhattam, ez a kedvenc részem a fedett pályás versenyzésben. Az új szögesem is remekül debütált, kifejezetten jó volt benne ugrani. A 188-as ugásom nagyon feldobott, és sokkal magabiztosabban álltam oda a 191-es kísérletekhez. A 194 előtt felvetődött a kérdés, hogy folytassam-e, de az első kísérlet után úgy éreztük, hogy van értelme. Elképesztően inspiráló volt Mahucsihhal együtt versenyezni, és élőben látni ugrani” – mondta a hazai szövetség (MASZ) honlapján az U18-as Európa-bajnok magasugró, aki tavaly 184 centiméteres ugrásával magabiztosan nyerte a korosztályos kontinensbajnokságot, és 2024-ben négyszer is megugrotta a 187-et, de csak most jött össze neki a rekorddöntés.

Edzője szerint Bátori kisebb sérüléssel küzdött, ezért kevés edzésen tudták gyakorolni a teljes nekifutást, így az év első két versenyén még érezhető volt tanítványa bizonytalansága.

„A 188 centis egyéni csúcs nagy önbizalmat adott neki, és a 191-re már felszabadultan tudott ugrani. A 194-es kísérletei is abszolút értékelhető ugrások voltak. Büszke lehet erre a versenyzésre, mert nem akármilyen egyéni csúccsal rendelkező atlétákat utasított maga mögé” – fogalmazott Kun-Szabó Balázs.