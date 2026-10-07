Mikel Arteta meghosszabbította szerződését az Arsenallal – hivatalos

Mikel Arteta 2019-ben lett az „ágyúsok” vezetőedzője, most aláírt menedzseri szerződése 2030. júniusáig szól. Eddig 361 tétmérkőzésen irányította a csapatot; az Arsenal eddigi főállású edzői közül az ő győzelmi mutatója (62.05 százalék) a legjobb.



„Kiváltságos helyzetben vagyok, hogy ennél a klubnál dolgozhatok, és ilyen kiváló munkatársak vesznek körül – idézi a klubhonlap a spanyol szakember kommentárját. – A kapcsolatunk eddig is különleges volt, máris életre szóló emlékek kötnek minket össze, és az egészben az a nagyszerű, hogy még rengeteg közös sikerünk lehet.”



A Premier League 2025–2026-os bajnoki címe mellett az FA-kupa (2020) és a Community Shield (2020, 2023, 2026) trófeája is bekerült Arteta arsenalos gyűjteményébe egy-egy BL-döntős (2026) és Ligakupa-döntős (2026) szereplés mellett. A legutóbbi idényben őt választották meg a Premier League legjobb edzőjének.

Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026