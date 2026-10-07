Nemzeti Sportrádió

Mikel Arteta meghosszabbította szerződését az Arsenallal – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.10.07. 13:14
Mikel Arteta a szerződése aláírásakor (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Mikel Arteta Premier League
Az Arsenal szerdán bejelentette, hogy új, hosszú távra szóló megállapodást kötött a labdarúgócsapat vezetőedzőjével, Mikel Artetával.

Mikel Arteta 2019-ben lett az „ágyúsok” vezetőedzője, most aláírt menedzseri szerződése 2030. júniusáig szól. Eddig 361 tétmérkőzésen irányította a csapatot; az Arsenal eddigi főállású edzői közül az ő győzelmi mutatója (62.05 százalék) a legjobb.

„Kiváltságos helyzetben vagyok, hogy ennél a klubnál dolgozhatok, és ilyen kiváló munkatársak vesznek körül – idézi a klubhonlap a spanyol szakember kommentárját. – A kapcsolatunk eddig is különleges volt, máris életre szóló emlékek kötnek minket össze, és az egészben az a nagyszerű, hogy még rengeteg közös sikerünk lehet.”

A Premier League 2025–2026-os bajnoki címe mellett az FA-kupa (2020) és a Community Shield (2020, 2023, 2026) trófeája is bekerült Arteta arsenalos gyűjteményébe egy-egy BL-döntős (2026) és Ligakupa-döntős (2026) szereplés mellett. A legutóbbi idényben őt választották meg a Premier League legjobb edzőjének.

 

Arsenal Mikel Arteta Premier League
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