Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

Szakad az eső, és szakadatlanul lőnek a cspatok, de nincs még gól a Chelsea–Spurs meccsen

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.10.24. 19:52
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Quenda harcolt ki ígéretes helyen szabasdrúgást a meccs elején a Chelsea-nek, de a kékek nem tudtak élni vele (Fotó: AFP)
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Chelsea Tottenham Hotspur Premier League
Az angol Premier League-ben hétfőn szerezte meg idénybeli első bajnoki győzelmét a Tottenham Hotspur, amely ma már a legutóbbi két bajnokiját megnyerő Chelsea elleni londoni derbin folytatná a felzárkózást a rossz kezdés után. Kövesse nyomon a mérkőzést élő tudósításunkban!

 

PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Chelsea–Tottenham 0–0 – ÉLŐ 
London, Stamford Bridge. V: Kavanagh
Chelsea: Penders –  Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, Caicedo, Henderson, Hato (PAlestra, 65.) – Palmer, Quenda – Rogers. Menedzser: Xabi Alonso
Tottenham: Kinsky – A. Gray , Van Hecke, Van de Ven, Robertson (Pedro Porro, 65.) – Mateus Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison (Gallagher, 51.), Tel – Marmus (Solanke, 65.). Menedzser: Roberto De Zerbi 

 

 

Chelsea Tottenham Hotspur Premier League
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