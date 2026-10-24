Szakad az eső, és szakadatlanul lőnek a cspatok, de nincs még gól a Chelsea–Spurs meccsen

Az angol Premier League-ben hétfőn szerezte meg idénybeli első bajnoki győzelmét a Tottenham Hotspur, amely ma már a legutóbbi két bajnokiját megnyerő Chelsea elleni londoni derbin folytatná a felzárkózást a rossz kezdés után. Kövesse nyomon a mérkőzést élő tudósításunkban!

PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Chelsea–Tottenham 0–0 – ÉLŐ

London, Stamford Bridge. V: Kavanagh

Chelsea: Penders – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, Caicedo, Henderson, Hato (PAlestra, 65.) – Palmer, Quenda – Rogers. Menedzser: Xabi Alonso

Tottenham: Kinsky – A. Gray , Van Hecke, Van de Ven, Robertson (Pedro Porro, 65.) – Mateus Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison (Gallagher, 51.), Tel – Marmus (Solanke, 65.). Menedzser: Roberto De Zerbi