Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

Nemcsak egyszer, kétszer is betalált a kezdőkörből a West Ham fiatalja – videó

L. M.L. M.
2026.10.24. 17:52
Preston Fearon a nyáron már egy felkészülési meccsen a felnőttek között is bemutatkozott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Preston Fearon West Ham United félpályás gól
Már az is megsüvegelendő, ha egy futballista a saját térfeléről talál be az ellenfél kapujába. De mit mondjunk arra, ha valaki ezt egy meccsen kétszer is megteszi?! Ezt a bravúrt hajtotta végre pénteken Preston Fearon, a West Ham United U21-es csapatának középpályása.

Kétszer is kiemelkedő helyzetfelismerésről tett tanúbizonyságot a West Ham United akadémistája, Preston Fearon. Az U21-es csapatban játszó középpályás pénteken a Burnley fiataljai ellen lépett pályára, s előbb a 35., majd a 45+4. percben szerzett gólt – mindkétszer a kezdőkörből.

„Korábban két mérkőzésen is próbálkoztam már lövéssel onnan, de akkor nem jött össze. A szél most sokat segített, és láttam, hogy a kapus kint áll a gólvonal előtt. Az első alkalommal úgy döntöttem, hogy megpróbálom, a másodiknál ​​pedig – bár megfordult a fejemben, hogy talán nem kellene – újra rászántam magam, és bejött. Őszintén szólva nem is tudom, melyiket élveztem jobban” – nyilatkozott a később a klub honlapjának a 19 éves csapatkapitány. Fearon korábban már az U18-as korosztályban is viselte a karszalagot, a nyáron pedig felkészülési mérkőzésen a felnőttek között is pályára léphetett.

 

Preston Fearon West Ham United félpályás gól
Legfrissebb hírek

Elhunyt a West Ham United legendás cseh kapusa

Angol labdarúgás
2026.09.14. 13:07

Angol Ligakupa: Tóth Balázsék nagy hajrával jutottak tovább, és jó napja volt a West Hamnek is

Angol labdarúgás
2026.08.08. 18:49

Hegyi Krisztián Prágában folytathatja – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.06.16. 22:16

Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, benn maradt a Tottenham

Angol labdarúgás
2026.05.24. 19:13

West Ham–Tottenham: adófizetői szempontból nem mindegy, melyik esik ki

Angol labdarúgás
2026.05.18. 14:07

Az Arsenalnak szabad azt, amit más csapatnak nem? Berágtak a játékvezetőre a West Hamnél

Angol labdarúgás
2026.05.11. 09:45

Trossard és a VAR volt a megmentő, nyert az Arsenal a West Ham otthonában

Angol labdarúgás
2026.05.10. 19:34

Palhinha 82. perces góljával verte a biztos kieső Wolvest, de így is maradt a kiesőzónában a Spurs

Angol labdarúgás
2026.04.25. 18:00