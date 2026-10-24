Nemcsak egyszer, kétszer is betalált a kezdőkörből a West Ham fiatalja – videó

Kétszer is kiemelkedő helyzetfelismerésről tett tanúbizonyságot a West Ham United akadémistája, Preston Fearon. Az U21-es csapatban játszó középpályás pénteken a Burnley fiataljai ellen lépett pályára, s előbb a 35., majd a 45+4. percben szerzett gólt – mindkétszer a kezdőkörből.

„Korábban két mérkőzésen is próbálkoztam már lövéssel onnan, de akkor nem jött össze. A szél most sokat segített, és láttam, hogy a kapus kint áll a gólvonal előtt. Az első alkalommal úgy döntöttem, hogy megpróbálom, a másodiknál ​​pedig – bár megfordult a fejemben, hogy talán nem kellene – újra rászántam magam, és bejött. Őszintén szólva nem is tudom, melyiket élveztem jobban” – nyilatkozott a később a klub honlapjának a 19 éves csapatkapitány. Fearon korábban már az U18-as korosztályban is viselte a karszalagot, a nyáron pedig felkészülési mérkőzésen a felnőttek között is pályára léphetett.