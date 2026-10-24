Lévai Zoltán vigaszágra jutott, a vb-bronzéremért küzdhet tovább

A világbajnokság szombati, itteni idő szerint esti programjában azért izgulhattunk, hogy vigaszágra kerül-e a nyitó napon bemutatkozott két magyar klasszis, a vb- és Eb-harmadik Fritsch Róbert (77 kg) és a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (82 kg).

Mint megírtuk, a magyarok délelőtt egy-egy győzelem után szenvedtek vereséget. Fritsch a nyolcaddöntőben remek birkózással vágott vissza a 2023-as 72 kilogrammos világbajnoki döntő elveszítésért a franciából lett egyiptomi Ibrahim Ghanemnek, majd kikapott az irániak Ázsia-bajnoki ezüstérmesétől, Ali Oszkutól.

Lévai a selejtezőben technikai tussal verte meg a dél-koreai Li Badát, a folytatásban viszont alulmaradt a súlycsoport vb-címvédőjével, Gholamreza Farohiszendzsanival szemben.

Bő hatezer ember látogatott ki este a Barisz Arénába, buzdítani legjobbjaikat, merthogy ketten is bizonyíthattak az elődöntős programban. Ezrével fénylettek a csuklójukra rögzített világítóeszközök, amelyek segítségével a szervezők külön fényjátékot varázsoltak a csarnokba. Persze emellett az óriási hanghullám sem maradt el.

De vissza a mieinkhez! Farohiszendzsát kétpontos csípődobással lepte meg az idei Polyák Imre-Varga János-Kozma István-emlékverseny győztese, az orosz Gamzat Gadzsijev, az iráni passzivitási ponttal és pörgetéssel fordított, majd győzött, így Lévai Zoltán vasárnap a vigaszágon küzdhet tovább a bronzéremért.

Oszku ellenfele az elődöntőben az azeriek kétszeres vb-ezüstérmese és Európa-bajnoka, Sanan Süleymanov volt. Nos, az iráni közel sem azt a formát hozta az elődöntőbe, amelyiket Fritsch ellen mutatta: Süleymanov simán, két passzivitási ponttal nyert, ezzel Fritsch Róbert világbajnoksága véget ért.

Úgy fest, elég jól összeállt a Kazahsztánba érkezett iráni válogatott, a nyitó nap programjában található négy súlycsoport mindegyikében szerepelt elődöntősük, hárman be is jutottak a fináléba. Az 55 kilogrammosok között Pajam Ahmadi Balotaki, 60 kilóban Ali Ahmadi Vafa, míg 82 kilogrammban Gholamreza Farohiszendzsani lesz ott a vasárnapi döntőbe. Pechünkre egyedül Fritsch legyőzője, Ali Oszku csúszott le erről a lehetőségről, ő a bronzéremért harcolhat tovább. egyelőre irán dominál

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Kötöttfogás

77 kg. Nyolcaddöntő: Fritsch Róbert–Ghanem (francia) 6:1. Negyeddöntő: Oszku (iráni)–Fritsch 5:1

82 kg. Selejtező: Lévai Zoltán–Li Ba Da (dél-koreai) 8:0. Nyolcaddöntő: Farohiszendzsani (iráni)–Lévai 6:0-nál tus