Rögbilabdát rúgott be egy szurkoló a stadionba a Liverpool meccsén – videó
Vírusként terjedt a videó, amelyen egy Brentford-szurkoló egy magas épület tetejéről rúgott be egy rögbilabdát a stadionba, amikor a csapat a Liverpoolt fogadta szombaton.
A labda először az East Stand tetőjét találta el, onnan pattant a pálya felé, ahonnan gyorsan eltávolították. A Brentford közleményben elítélte a mutatványt és a felvette a kapcsolatot a rendőrséggel.
„A Brentford Football Club tudomást szerzett arról az incidensről, amelynek során a szombati, Liverpool elleni mérkőzésen egy tárgyat magasból a játéktér felé rúgtak. Az ilyen magatartás veszélyes és potenciálisan nagyon káros. Az ügyet a rendőrséghez továbbítottuk, és a klub támogatja az illetékes hatóságokat a nyomozásban, hogy segítsen azonosítani a felelősöket és megtenni a megfelelő intézkedéseket, amelyek büntetőjogi eljáráshoz is vezethetnek. A szurkolók, a személyzet, a játékosok és a játékvezetők biztonsága a mérkőzés napján kiemelt fontosságú, és a klub minden olyan erőfeszítést támogatni fog, amely biztosítja, hogy intézkedések szülessenek” – írja a klub.
A találkozón ugyan vezetett a Brentford, de a második félidőben emberelőnyben játszó Liverpool fordított, és megelőzte a tabellán a hazaiakat.