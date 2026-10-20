Rögbilabdát rúgott be egy szurkoló a stadionba a Liverpool meccsén – videó

Vírusként terjedt a videó, amelyen egy Brentford-szurkoló egy magas épület tetejéről rúgott be egy rögbilabdát a stadionba, amikor a csapat a Liverpoolt fogadta szombaton.

🚨A fan tried to boot a rugby ball onto the pitch from a nearby roof during Brentford vs Liverpool on Saturday. The dangerous stunt prompted Brentford to release a statement condemning the incident and confirming it has been referred to the police. The club is now assisting authorities in identifying those responsible, with potential criminal proceedings to follow. Follow the Kilowiblog channel on WhatsApp: https://t.co/sExVcOHEvv https://t.co/DfuaE4rVRM — KILOWI BLOG ⚽🏀🥊 (@kilowiblog_) October 19, 2026



A labda először az East Stand tetőjét találta el, onnan pattant a pálya felé, ahonnan gyorsan eltávolították. A Brentford közleményben elítélte a mutatványt és a felvette a kapcsolatot a rendőrséggel.



„A Brentford Football Club tudomást szerzett arról az incidensről, amelynek során a szombati, Liverpool elleni mérkőzésen egy tárgyat magasból a játéktér felé rúgtak. Az ilyen magatartás veszélyes és potenciálisan nagyon káros. Az ügyet a rendőrséghez továbbítottuk, és a klub támogatja az illetékes hatóságokat a nyomozásban, hogy segítsen azonosítani a felelősöket és megtenni a megfelelő intézkedéseket, amelyek büntetőjogi eljáráshoz is vezethetnek. A szurkolók, a személyzet, a játékosok és a játékvezetők biztonsága a mérkőzés napján kiemelt fontosságú, és a klub minden olyan erőfeszítést támogatni fog, amely biztosítja, hogy intézkedések szülessenek” – írja a klub.



A találkozón ugyan vezetett a Brentford, de a második félidőben emberelőnyben játszó Liverpool fordított, és megelőzte a tabellán a hazaiakat.