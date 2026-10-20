Nemzeti Sportrádió

Rögbilabdát rúgott be egy szurkoló a stadionba a Liverpool meccsén – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.10.20. 12:07
null
A brentfordi szurkolót a rendőrség keresi (Fotó: x.com)
Címkék
szurkoló Liverpool Brentford angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
A szombati Brentford–Liverpool angol bajnoki mérkőzésen egy szurkoló egy labdát rúgott be a stadionba. Most a rendőrség követi a tettest.

Vírusként terjedt a videó, amelyen egy Brentford-szurkoló egy magas épület tetejéről rúgott be egy rögbilabdát a stadionba, amikor a csapat a Liverpoolt fogadta szombaton. 


A labda először az East Stand tetőjét találta el, onnan pattant a pálya felé, ahonnan gyorsan eltávolították. A Brentford közleményben elítélte a mutatványt és a felvette a kapcsolatot a rendőrséggel.

„A Brentford Football Club tudomást szerzett arról az incidensről, amelynek során a szombati, Liverpool elleni mérkőzésen egy tárgyat magasból a játéktér felé rúgtak. Az ilyen magatartás veszélyes és potenciálisan nagyon káros. Az ügyet a rendőrséghez továbbítottuk, és a klub támogatja az illetékes hatóságokat a nyomozásban, hogy segítsen azonosítani a felelősöket és megtenni a megfelelő intézkedéseket, amelyek büntetőjogi eljáráshoz is vezethetnek. A szurkolók, a személyzet, a játékosok és a játékvezetők biztonsága a mérkőzés napján kiemelt fontosságú, és a klub minden olyan erőfeszítést támogatni fog, amely biztosítja, hogy intézkedések szülessenek” – írja a klub.

A találkozón ugyan vezetett a Brentford, de a második félidőben emberelőnyben játszó Liverpool fordított, és megelőzte a tabellán a hazaiakat.

 

 

szurkoló Liverpool Brentford angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Nagymértékű pontlevonás és akár két év másodosztály várhat a Cityre – sajtóhír

Angol labdarúgás
3 órája

Barátok egymás ellen: Iraola és Pérez az Anfieldben

Bajnokok Ligája
7 órája

Megtört a jég, már nem nyeretlen a Tottenham a Premier League-ben

Angol labdarúgás
15 órája

„Türelmesnek kell lennünk” – Iraola Szoboszlai sérüléséről

Angol labdarúgás
23 órája

116 angol csapatból a Tottenham az egyetlen, amely nem nyert bajnoki meccset

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:18

Az Arsenal nagy nehezen nyert a Nottingham vendégeként

Angol labdarúgás
2026.10.18. 19:25

Tóth Alex nélkül nyert a Bournemouth, csak ikszelt idegenben a Manchester United

Angol labdarúgás
2026.10.18. 17:07

Megoperálták a hatalmasat ütköző Chelsea-kapust, a kórházból üzent

Angol labdarúgás
2026.10.18. 10:29