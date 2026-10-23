PL: nem bírt egymással az Ipswich és a Nottingham a pénteki nyitányon

Kisebb meglepetésekkel készült mindkét csapat vezetőedzője, a hazaiaknál Jaden Philogene, a vendégeknél a sérüléséből felépülő Nikola Milenkovics kapott helyet a kezdőcsapatban. Jobban kezdte a meccsen a Nottingham, a 13. percben pedig egy kontra végén a vezetést is megszerezte. A Liam Delapre felívelt labdát Morgan Gibbs-White szedte össze, majd a jobb oldalon indította a felfutó Daniel Munozt. A kolumbiai szárnyvédő élesen lőtte át a labdát a hosszúra, ahol a bal oldali társa, Neco Williams érkezett, és közelről a kapuba lőtt. 0–1

A kapott gól után kicsit megrázta magát az Ipswich, a bal oldalról Leif Davis többször is veszélyesen tekerte be középre a labdát, és a kék mezesek rendre tovább is tudták azt játszani, Matz Selsnek kétszer is védenie kellett. A 41. percben viszont már ő sem tudott segíteni, Milenkovics bizonytalankodása után Julio Enciso ziccerben kilépett a vendégvédők mellett, és higgadtan a jobb alsó sarokba gurított. 1–1

Nem indult a legjobban a második játékrész a hazaiak szempontjából, ráadásul a 48. percben akár emberhátrányba is kerülhettek volna. James McAtee lépett ki, majd már-már gólhelyzetben elkaszálta a becsúszó Issza Diop. A játékvezetőt kihívták, hogy vizsgálja felül a pályán hozott döntését, de a vendégek által várt piros lap elmaradt. Helyette a sárga villant, az ígéretes helyzetből elvégzett szabadrúgásból pedig nem alakult ki veszély. Tovább nyomott a Forest, azonban igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani Oliver Glasner együttese. Ezenkívül fájó veszteség lehet a vendégeknek a gólszerzőjük elvesztése, Williams egy szerencsétlen földre érkezés után maga alá gyűrte a kezét, le is kellett cserélni. Maradt a kétgólos döntetlen, amelynek a játék képe és a kialakított helyzetek mennyisége alapján alighanem a hazaiak jobban örülhetnek.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

13.30: Aston Villa–Manchester City

16.00: Arsenal–Everton

16.00: Coventry City–Fulham

18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton

15.00: Manchester United–Bournemouth

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