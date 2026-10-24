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Megdőlt a rövid pályás világcsúcs férfi 50 méteres hátúszásban

L. M., MTIL. M., MTI
2026.10.24. 19:12
Hszü Csia-jü a vegyesváltó első tagjaként úszott világcsúcsot (Fotó: Getty Images)
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rövidpályás világcsúcs hátúszás Hszü Csia-jü
A kínai Hszü Csia-jü 22.03 másodperces időt úszott hazája rövid pályás bajnokságában férfi 50 méteres hátúszásban.

A kínai Hszü Csia-jü 22.03 másodperces világcsúcsot állított fel 50 méteres hátúszásban rövid pályán.

Az ázsiai sportoló hazája bajnokságán a 4x50 méteres vegyesváltó első tagjaként érte el ezt az eredményt, ezzel a dél-afrikai Peter Coetze 22.09-es rekordját adta át a múltnak, amely alig több mint két hetet élt a világkupa-sorozat taskenti állomása után.

(MTI)

 

rövidpályás világcsúcs hátúszás Hszü Csia-jü
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