Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

NB II: Büntetőből szépített a Gyirmót a Soroksár ellen

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.10.24. 18:48
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Ma ismét ünnepelnének a gyirmótiak (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)
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NB II élő közvetítés Gyirmót Soroksár
A labdarúgó NB II 11. fordulójának rangadóján szombaton este a negyedik helyen álló Gyirmót az éllovas Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC 1–2 – ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 600 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Dobos Dominik, Szabados Dániel)
GYIRMÓT: Papp L. Nagy T., Kiss N., Pejovics, Hajdú Á. Madarász, Berecz Iván, Rácz B., Tollár Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
SOROKSÁR: Jova Lakatos Cs., Kékesi, Hidi P., Horváth K. Kálnoki-Kiss Zs., Vattay, Vass Á., Bencze M. Lovrencsics B., Szász R. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Novák Cs. (35., 11-esből), ill. Kálnoki-Kiss Zs. (9.), Lorencsics B. (21.)

 

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NB II élő közvetítés Gyirmót Soroksár
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