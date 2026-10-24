NB II: Büntetőből szépített a Gyirmót a Soroksár ellen

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC 1–2 – ÉLŐ

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 600 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Dobos Dominik, Szabados Dániel)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Hajdú Á. – Madarász, Berecz – Iván, Rácz B., Tollár – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Kálnoki-Kiss Zs., Vattay, Vass Á., Bencze M. – Lovrencsics B., Szász R. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Novák Cs. (35., 11-esből), ill. Kálnoki-Kiss Zs. (9.), Lorencsics B. (21.)

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