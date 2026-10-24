Már az első meccsen eldöntötte a PLER a továbbjutást a férfi kézilabda Európa-kupában

Külföldi állampolgárok tömkelegével érkezett Budapestre a brit Islington HC. Főként lelkes francia és német amatőrökből álló társaságnak nem lehetett más, mint a tisztes helytállás. A nemzetközi porondra 14 hosszú esztendő után visszatérő PLER-Budapestnek nem is okozott gondot az első feladata az Európa-kupában, Lepsényi Sándor csapata a 28. percben már tízgólos előnybe került.

A tudásbeli különbség hatalmas volt a felek között és a magyar csapat a kispadja is hosszabbnak bizonyult ezen a szinten, így az elejétől fogva nyugodtan kézilabdázhatott. Két szélsője, Menyhárt Máté és Tóth Ádám „szétfutotta” az ellenfelet, játszi könnyedséggel alakította ki helyzeteit a favorit. A második félidőben majdnem minden percre jutott egy PLER-gól, végül 29-cel zárta ezt a játékrészt.

A PLER 49–20-ra győzött, a vasárnapi visszavágó a várakozásoknak megfelelően már csak formalitás lesz. Ezt ugyanúgy a Bud Arénában rendezik meg, mint az első meccset, mert a britek lemondtak a hazai pályáról.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. KÖR, 1. MÉRKŐZÉS

PLER-BUDAPEST–ISLINGTON HC (brit) 49–20 (20–10)

Bud Aréna, 800 néző. V: Hascikova, Kellner (szlovákok)

PLER: Bősz – TÓTH Á. 7 (3), Markez 1, Mikita, Borsos T., Kemény 1, Vuksic 1. Csere: Kránitz (kapus), MENYHÁRT 12, KAVIN 6, Albek J. 3, Hegedüs M. 2, SZKOKÁN 6, FEKETE Á. 5, Deák 5. Edző: Lepsényi Sándor

ISLINGTON: Garriga – Rauner 2, Rilling 1, KHAYAR 7 (2), Ricard 2, Pontaut, Bechtold 2. Csere: Baudot, Argac (kapusok), Accogli 1, Treinys 1, Lopes 1, Pathialux 2, Chartier 1, Zvizdic, Fuentes. Edző: Icham Benallal

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–2. 10. p.: 8–3. 14. p.: 8–6. 21. p.: 14–7. 28. p.: 18–8. 34. p.: 25–11. 45. p.: 32–14. 53. p.: 40–17. 55. p.: 42–20. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Sokkal élvezhetőbb meccs volt, mint amire számítottunk, az ellenfél végig nagy szívvel harcolt. Ez a realitás a két csapat és a két bajnokság erőssége között, mint amit az eredmény mutat. A vasárnapi visszavágón még több lehetőséget próbálunk majd adni a fiataljainknak, hogy az NB I/B-ben szereplő ifistáink is meg tudják mutatni magukat az európai kupasorozatban.