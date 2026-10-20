Nemzeti Sportrádió

Nagymértékű pontlevonás és akár két év másodosztály várhat a Cityre – sajtóhír

2026.10.20. 11:32
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Kétéves kizárást kaphat a Manchester City (Fotó: Getty Images)
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pontlevonás angol labdarúgás Premier League Manchester City
A Daily Mail brit napilap értesülései szerint nagymértékű pontlevonás, kiesés, valamint két év másodosztályú szereplés várhat a Manchester City labdarúgóklubjára, amelyet egy független bizottság bűnösnek talált a Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos szinte összes vádpontban.

A Daily Mail a cikkében „bennfentes forrásokból származó információk" alapján azt írta, a legvalószínűbb büntetés a drasztikus pontlevonás lehet, ugyanakkor szinte kizárt, hogy a Cityt olyan súlyosan szankcionálnák, amelynek nyomán az együttes a negyedosztályba kerülne és onnan kellene újra "építkeznie".

A lap kitért rá, hogy úgy tűnik, a Premier League illetékesei még azelőtt szeretnék bejelenteni a manchesteri egyesületre kiszabott büntetést, mielőtt a klub fellebbezéséről döntés születik. Ez utóbbira a Daily Mail információi szerint január vége előtt nagy valószínűséggel nem kerül sor.

A cikk szerint a lehetséges tetemes pénzbírság mellett olyan mértékű pontlevonást is kiszabhatnak a Cityre, ami miatt a másodosztályba kerülhet és onnan még további egy évig nem tudna visszajutni a PL-be.

A Premier League honlapja szeptember végén számolt be arról, hogy egy független bizottság megállapítása szerint az egyesület a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy a manchesteri klub jelentős mértékben túllépte mind a Premier League, mind az európai szövetség (UEFA) által előírt költségkorlátokat, a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit.

A testület a liga pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta az emírségekbeli tulajdonban lévő klubot, amely fellebbezést nyújtott be. A szóban forgó időszakban a Manchester City több más trófea mellett háromszor nyert angol bajnoki címet.

 

pontlevonás angol labdarúgás Premier League Manchester City
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