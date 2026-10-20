Videó: „Szoboszlai a legjobb szabadrúgáslövő jelenleg” – Declan Rice válasza Roberto Carlosnak



„Hogy ki az? Roberto Carlos?! Már hallom, wow! Olyan gyorsan mondta a nevét, nem is hallottam elsőre... A valaha volt legjobb balhátvéd! Emlékszem az estére, amikor a Real Madrid ellen két szabadrúgásgólt is lőttem, felnéztem, és megláttam őt a lelátón, elképesztő volt” – kezdte a videóban a válaszadást Declan Rice, majd jött a számunkra kedves reakció!

„Hogy ki a legjobb szabadrúgáslövő ma? Azok közül választanék, akiket láttam is. Szoboszlai a Liverpoolból! Azok a szabadrúgásgólok, amiket ő lő... hihetetlenek! Ahogy meglövi a labdát, elképesztő, tényleg. Ott van még a konzisztencia, mint szempont, hogyan végzi el ezeket a rúgásokat állandóan, nagyon-nagyon jó benne. Őt mondanám most, de minden idők legjobbja a műfajban te vagy, Roberto! Az a gól Franciaország ellen...” – utalt Rice a válasz végén a brazil csillag 1997-ben, a vb-főpróbának beillő minitornán, Franciaország ellen szerzett „kiflijére”.