Nemzeti Sportrádió

Videó: „Szoboszlai a legjobb szabadrúgáslövő jelenleg” – Declan Rice válasza Roberto Carlosnak

CS. M.CS. M.
2026.10.20. 19:26
Szoboszlai a legjobb Rice szerint (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Szoboszlai Dominik Roberto Carlos Premier League Declan Rice
Az Arsenal szupersztárja, Declan Rice a TNT Sports műsorában válaszolt a legendás Roberto Carlos hangüzenetben feltett kérdésére: ki a legjobb szabadrúgáslövő ma a világon? A válasz: Szoboszlai Dominik!

 
„Hogy ki az? Roberto Carlos?! Már hallom, wow! Olyan gyorsan mondta a nevét, nem is hallottam elsőre... A valaha volt legjobb balhátvéd! Emlékszem az estére, amikor a Real Madrid ellen két szabadrúgásgólt is lőttem, felnéztem, és megláttam őt a lelátón, elképesztő volt” – kezdte a videóban a válaszadást Declan Rice, majd jött a számunkra kedves reakció!

„Hogy ki a legjobb szabadrúgáslövő ma? Azok közül választanék, akiket láttam is. Szoboszlai a Liverpoolból! Azok a szabadrúgásgólok, amiket ő lő... hihetetlenek! Ahogy meglövi a labdát, elképesztő, tényleg. Ott van még a konzisztencia, mint szempont, hogyan végzi el ezeket a rúgásokat állandóan, nagyon-nagyon jó benne. Őt mondanám most, de minden idők legjobbja a műfajban te vagy, Roberto! Az a gól Franciaország ellen...” – utalt Rice a válasz végén a brazil csillag 1997-ben, a vb-főpróbának beillő minitornán, Franciaország ellen szerzett „kiflijére”.

 

Arsenal Szoboszlai Dominik Roberto Carlos Premier League Declan Rice
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