Chelsea: 2033-ig volt szerződése, de ezen is hosszabbított Cole Palmer

Cole Palmer 2023-ban igazolt a Manchester Cityből a Chelsea-be, ahol gyorsan kulcsemberré vált – sajtóhírek szerint megerősödő státusát tükrözi a jobb feltételeket kínáló, most aláírt új szerződése, amelyről időtartamán túl mást nem hoztak nyilvánosságra.



A Chelsea szép sorban köti a hosszú távú megállapodásokat kulcsembereivel: Palmer előtt Reece James, Moises Caicedo, Joao Pedro és Pedro Neto is ilyen megállapodást írt alá, az Aston Villától igazolt Morgan Rogers is 2033-ig szignált, és várhatók további hosszabbítások is.



Az elmúlt évben lágyéksérülés hátráltatta Palmert, a világbajnokságról is lemaradt, az új idényben viszont hét tétmeccsen már négy góllal és két gólpasszal segítette a Chelsea-t.

Cole has a message for you, Blues! 😁 https://t.co/TduDuflLL7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026