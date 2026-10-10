Nemzeti Sportrádió

Chelsea: 2033-ig volt szerződése, de ezen is hosszabbított Cole Palmer

K. Zs.K. Zs.
2026.10.10. 14:09
Cole Palmer és Xabi Alonso vezetőedző az új szerződés aláírásakor (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Cole Palmer nemzetközi átigazolás
Cole Palmer és a Chelsea egy évvel meghosszabbította a játékost a csapathoz kötő megállapodást: a 24 éves angol válogatott labdarúgó 2034 nyaráig szóló új szerződést írt alá – derült ki a londoni klub szombati közleményéből.

Cole Palmer 2023-ban igazolt a Manchester Cityből a Chelsea-be, ahol gyorsan kulcsemberré vált – sajtóhírek szerint megerősödő státusát tükrözi a jobb feltételeket kínáló, most aláírt új szerződése, amelyről időtartamán túl mást nem hoztak nyilvánosságra.

A Chelsea szép sorban köti a hosszú távú megállapodásokat kulcsembereivel: Palmer előtt Reece James, Moises Caicedo, Joao Pedro és Pedro Neto is ilyen megállapodást írt alá, az Aston Villától igazolt Morgan Rogers is 2033-ig szignált, és várhatók további hosszabbítások is.

Az elmúlt évben lágyéksérülés hátráltatta Palmert, a világbajnokságról is lemaradt, az új idényben viszont hét tétmeccsen már négy góllal és két gólpasszal segítette a Chelsea-t.

 

Chelsea Cole Palmer nemzetközi átigazolás
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