Nemzeti Sportrádió

A Tottenham hollandja kihasználja a kényszerszünetet: visszaül az iskolapadba

K. Zs.K. Zs.
2026.10.09. 13:57
Xavi Simons gólt ünnepel a Tottenham szerelésében (Fotó: Getty Images)
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Xavi Simons Harvard Tottenham
Xavi Simons igyekszik hasznosan eltölteni a súlyos térdsérülése miatt keletkezett szabadidejét: a Tottenham Hotspur holland válogatott labdarúgója beiratkozott a nagy presztízsű amerikai egyetem, a Harvard üzleti kurzusára.

Az egyszemeszteres Crossover Into Business programot kifejezetten profi sportolók számára hozta létre az amerikai egyetem, hogy elmélyíthessék üzleti ismereteiket. Az online tanfolyamon mesterkurzusra járó diákok mentorálják a sportolókat.

Az áprilisban térdszalagszakadást szenvedő, a világbajnokságról is lemaradó Xavi Simons nemrég, amikor éppen a tengerentúlon járt gyógykezelésen, személyesen is felkereste a Harvard bostoni campusát.

„Visszatérek az iskolapadba – idéz a BBC Xavi Simons minapi LinkedIn-bejegyzéséből. – A lehető leghasznosabban akarom eltölteni a felépülésem idejét, és bár továbbra is elsősorban a futball köti le a figyelmemet, egyéb ismereteimet is szeretném folyamatosan gyarapítani. Szeretném jobban érteni a futball üzleti hátterét, minél több szakterület képviselőjétől tanulhatok, annál jobb.”

Sok NBA-, NHL- és NFL-játékos vett már részt a tanfolyamon, elvégzett egy kurzust a teniszező Viktorija Azarenka, valamint a labdarúgó Eduardo Camavinga is – utóbbi a világbajnokság miatti nyári szünetet használta ki, miután kimaradt a francia válogatott vb-keretéből.

 

 

Xavi Simons Harvard Tottenham
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