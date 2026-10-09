A Tottenham hollandja kihasználja a kényszerszünetet: visszaül az iskolapadba

Az egyszemeszteres Crossover Into Business programot kifejezetten profi sportolók számára hozta létre az amerikai egyetem, hogy elmélyíthessék üzleti ismereteiket. Az online tanfolyamon mesterkurzusra járó diákok mentorálják a sportolókat.



Az áprilisban térdszalagszakadást szenvedő, a világbajnokságról is lemaradó Xavi Simons nemrég, amikor éppen a tengerentúlon járt gyógykezelésen, személyesen is felkereste a Harvard bostoni campusát.



„Visszatérek az iskolapadba – idéz a BBC Xavi Simons minapi LinkedIn-bejegyzéséből. – A lehető leghasznosabban akarom eltölteni a felépülésem idejét, és bár továbbra is elsősorban a futball köti le a figyelmemet, egyéb ismereteimet is szeretném folyamatosan gyarapítani. Szeretném jobban érteni a futball üzleti hátterét, minél több szakterület képviselőjétől tanulhatok, annál jobb.”



Sok NBA-, NHL- és NFL-játékos vett már részt a tanfolyamon, elvégzett egy kurzust a teniszező Viktorija Azarenka, valamint a labdarúgó Eduardo Camavinga is – utóbbi a világbajnokság miatti nyári szünetet használta ki, miután kimaradt a francia válogatott vb-keretéből.





Xavi Simons begint tijdens revalidatie aan studie 'Crossover Into Business' van Harvard 📚👏 🔗 https://t.co/bVT1ii4Yx5 https://t.co/VcsEYJZVzQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2026