Hivatalos: a Benficánál folytatja pályafutását a magyar válogatott középpályása

A 27 éves Csikit a Tottenhamtől vette meg a Benfica, ám idén februártól az elmúlt idény végéig az AS Románál szerepelt kölcsönben, ahol bajnoki címet és Olasz Kupa-győzelmet ünnepelhetett a csapattal.

„Nagyon boldog vagyok és izgatottan várom az új idényt, remélem, sok trófeát sikerül elhódítani majd a klubbal. Tudom, hogy a Benficának gazdag a közös múltja a magyar játékosokkal, és remélem, hogy ezt a múltat egy újabb sikeres fejezettel tudom majd bővíteni. Tisztában vagyok vele, hogy Fehér Miklós miatt különleges kapcsolat fűzi a klubot hazámhoz. Miklós máig nagy tiszteletnek örvend otthon és egy igazi legendának számít, akiről a mai napig tudják otthon, hogy ki volt, és nem felejtették el odahaza. A Benficának Magyarországon miatta is sok szurkolója van, és ezért is vagyok büszke, hogy én lehetek a klub következő magyar játékosa” – idézte a klub honlapja Csikit, aki az új csapatánál a 14-es számú mezben szerepel majd.

Csiki első tennivalói között volt Benfica játékosként, hogy meglátogassa Fehér Miklós szobrát (fotó: slbenfica.pt)

Csiki idehaza a Ferencvárosban nevelkedett, a zöld-fehéreknél is mutatkozott be az élvonalban, majd 2020-ban a svéd Kopparberg csapatához igazolt – amely később beolvadt a férfiszakosztállyal rendelkező BK Häckenbe. Négy év svédországi légióskodás, egy bajnoki cím és egy kupagyőzelem után a Tottenhamhez igazolt, ahonnan egy idény után kölcsönadták a West Ham női csapatához, majd tavalyi visszatérése után idén februárban a Romához került kölcsönbe. A magyar válogatottban 55 alkalommal szerepelt, 10 gólt szerzett.