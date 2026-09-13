Levante–Barcelona: Espart az ötödik percben betalált

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Levante–Barcelona 0–1 – élőben az NSO-n!

Valencia, Ciutat de Valancia. V: Jon González Esteban

Levante: Ryan – Toljan, Mandi, Dela, Manu Sánchez – Requena, Sotelo, Olasagasti – Brugué, Ratkov, Víctor García. Vezetőedző: Luís Castro

A kispadon: Pablo Cunat Campos (k.), Nacho Pérez, Tape, Cabello, Marc Santos, Ndukwe, Rey, Bardeli, Thiago Fernández, Iván Romero, Musuayi, Cortés

FC Barcelona: Joan García – Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart – Fermín López, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha, A. Gordon. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

A kispadon: Szczesny (k.), Livakovic (k.), Cancelo, Christensen, A. Baldé, Koundé, Bernal, Gavi, Olmo, Abdelkarim, Adeyemi, Gabriel Jesus

Gólszerző: Espart (5.)

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