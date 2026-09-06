Kezd összeállni a Liverpool? Úgy tűnik, megoldódtak a jobbhátvéd-gondok
Valamelyest megnyugodtak a kedélyek a Liverpoolnál azután, hogy a csapat a harmadik fordulóban megszerezte első bajnoki győzelmét. A Mersey-partiak két 2–2-es döntetlennel nyitották az idényt, és a Newcastle, majd a Nottingham ellen is futottak az eredmény után, azaz péntekig még egy pillanatra sem vezetett a csapat a Premier League-ben. Az Ipswich otthonában aztán gyorsan helyreállt a világ rendje, Alexander Isak ugyanis az első tíz percben duplázott, amivel a Liverpool nemcsak kényelmes előnyt szerzett, hanem meg is nyerte a mérkőzést (2–0).
„A csapat egyik legfontosabb játékosa – dicsérte a találkozót követő sajtótájékoztatón a svéd csatárt Andoni Iraola menedzser. – Nem követelem tőle a gólokat, mert tudom, ha egészséges és jó formában van, hozza a megfelelő számokat. Jó látni, hogy már két teljes meccset lejátszott, ráadásul gólokat szerzett, szóval örülök, hogy itt van.”
Isak tavaly klub- és Premier League-rekordot jelentő összegért (145 millió euró) igazolt a Liverpoolhoz a Newcastle-tól, de miután a nyarat önkéntes sztrájkkal töltötte, amiért a United sokáig nem volt hajlandó elengedni, formán kívül érkezett meg a Mersey partjára, ráadásul később eltört a lába, így az első idénye finoman szólva sem alakult fényesen. Az ipswichi duplázást követően viszont felszabadultan nyilatkozott a Sky Sportsnak.
„Nagyon jól éreztem magam a pályán, sokat voltam játékban, remélem, a folytatásban is így lesz – mondta a 26 éves csatár. – Elöl óriási veszélyt jelentünk, mindannyian élvezzük a támadásokat, és ha labdát szerzünk, igyekszünk egyből előrejátszani, és azonnal támadni, mert akkor tudunk sebet ejteni az ellenfelünkön, ha a védelme még rendezetlen.”
A péntek esti bajnokit egyaránt végigjátszó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a közösségi médiafelületein gratulált a svéd csapattársnak. Előbbivel kapcsolatban a helyi elemzők megjegyezték, hogy Iraola szerencsére nem húzta vissza a jobb oldali védő pozíciójába, és inkább a nyáron kölcsönben érkező Ronald Araújót próbálta ki a poszton, ami telitalálatnak bizonyult: az uruguayi kiválóan helytállt, a magyar légiós pedig sokkal értékesebb mezőnymunkát végezhetett a középpályán.
A liverpooli szurkolók mindemellett örülhettek a frissen igazolt Bradley Barcola bemutatkozásának is, mert bár a francia válogatott szélső a rendelkezésére álló fél órában nem váltotta meg a világot, a gyorsasága előrevetíti, milyen tempóra lehet képes a csapat. Hogy mást ne említsünk, új Premier League-csúcsot állított fel, amikor 35.89 kilométer/órás sprintet vágott ki. A korábbi rekordot a Coventry hátvédje, Milan van Ewijk tartotta 35.24 kilométer/órával.
„Egyetlen percet sem játszott a világbajnokság óta, ezért óvatosnak kellett lennünk, de keményen edz, megfelelő állapotban van, nem hiszem, hogy különleges felkészülési munkára lenne szüksége. Akadt egy-két szituáció, amikor nem találtuk meg a labdával, pedig a kapussal szemben mehetett volna, csak nem vettük észre időben a megindulását. Ha pedig ő viszi a labdát, érezni, hogy veszélyt jelent” – értékelte új játékosát Andoni Iraola.
Megint sportigazgatót kell keresni
A Liverpool hivatalosan megerősítette, hogy egy évvel szerződése lejárta előtt Richard Hughes távozik a sportigazgatói posztról, és az Al-Hilalnál folytatja pályafutását. A skót szakember 2024-ben a Bournemouthtól érkezett, és kulcsszerepe volt Arne Slot, majd Andoni Iraola vezetőedzői kinevezésében. Bár Slot első liverpooli idényében bajnoki címet nyert, Hughes megítélése erősen megosztó maradt, mert szétesett, lyukas keretet hagyott maga után, amelyben több kulcspozíció megoldása továbbra is várat magára.
Búcsúját a Liverpoolon belüli strukturális változások – például a kisebbségi tulajdonrészt vásárló 1892 Holdings érkezése, valamint Michael Edwards vezérigazgató korábbi távozása – is felgyorsították. Hughes után a Mersey-parti klubnak 2022 óta már az ötödik sportigazgatóját kell megtalálnia. Az utód keresését a Fenway Sports Group (FSG) elnöke, Mike Gordon vezeti. A brit sportsajtó értesülése szerint a Liverpool egyelőre klubon belüli megoldásban gondolkodik, hogy fenntartsa a folytonosságot.
A legesélyesebb jelöltek listájának élén David Woodfine jelenlegi sportigazgató-helyettes áll, mellette sokat hallani még az FSG technikai igazgatója, Julian Ward nevét, aki korábban már betöltötte ezt a pozíciót az Anfieldben, és sikeres is volt. A harmadik opció Pedro Marques, az FSG futballfejlesztési igazgatója, míg a tehetségkutatásért felelős Matt Newberry neve szintén felvetődött.
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Ipswich Town–Liverpool FC 0–2 (0–2)
Ipswich, Portman Road, 30 019 néző. Vezette: England
Ipswich Town: Scherpen – O’Shea, Issza Diop, Greaves, L. Davis – E. Palacios (A. Ouattara, 79.), Sz. Lukics – Fatawu (McAteer, 79.), Enciso, Maeda (Clarke, 66.) – Emersonn (Flemming, 66.). Menedzser: Gary O'Neil
Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Nyoni, 84.), Szoboszlai – Gakpo, Wirtz (Koumas, 90.), Víctor Munoz (Barcola, 64.) – Isak (Gravenberch, 64.). Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Isak (7., 9.)