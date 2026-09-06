Kezd összeállni a Liverpool? Úgy tűnik, megoldódtak a jobbhátvéd-gondok

A liverpooli szurkolók mindemellett örülhettek a frissen igazolt Bradley Barcola bemutatkozásának is, mert bár a francia válogatott szélső a rendelkezésére álló fél órában nem váltotta meg a világot, a gyorsasága előrevetíti, milyen tempóra lehet képes a csapat. Hogy mást ne említsünk, új Premier League-csúcsot állított fel, amikor 35.89 kilométer/órás sprintet vágott ki. A korábbi rekordot a Coventry hátvédje, Milan van Ewijk tartotta 35.24 kilométer/órával.

„Egyetlen percet sem játszott a világbajnokság óta, ezért óvatosnak kellett lennünk, de keményen edz, megfelelő állapotban van, nem hiszem, hogy különleges felkészülési munkára lenne szüksége. Akadt egy-két szituáció, amikor nem találtuk meg a labdával, pedig a kapussal szemben mehetett volna, csak nem vettük észre időben a megindulását. Ha pedig ő viszi a labdát, érezni, hogy veszélyt jelent” – értékelte új játékosát Andoni Iraola.

Megint sportigazgatót kell keresni

A Liverpool hivatalosan megerősítette, hogy egy évvel szerződése lejárta előtt Richard Hughes távozik a sportigazgatói posztról, és az Al-Hilalnál folytatja pályafutását. A skót szakember 2024-ben a Bournemouthtól érkezett, és kulcsszerepe volt Arne Slot, majd Andoni Iraola vezetőedzői kinevezésében. Bár Slot első liverpooli idényében bajnoki címet nyert, Hughes megítélése erősen megosztó maradt, mert szétesett, lyukas keretet hagyott maga után, amelyben több kulcspozíció megoldása továbbra is várat magára.

Richard Hughes Szaúd-Arábiában dolgozik tovább (Fotó: Imago)

Búcsúját a Liverpoolon belüli strukturális változások – például a kisebbségi tulajdonrészt vásárló 1892 Holdings érkezése, valamint Michael Edwards vezérigazgató korábbi távozása – is felgyorsították. Hughes után a Mersey-parti klubnak 2022 óta már az ötödik sportigazgatóját kell megtalálnia. Az utód keresését a Fenway Sports Group (FSG) elnöke, Mike Gordon vezeti. A brit sportsajtó értesülése szerint a Liverpool egyelőre klubon belüli megoldásban gondolkodik, hogy fenntartsa a folytonosságot.

A legesélyesebb jelöltek listájának élén David Woodfine jelenlegi sportigazgató-helyettes áll, mellette sokat hallani még az FSG technikai igazgatója, Julian Ward nevét, aki korábban már betöltötte ezt a pozíciót az Anfieldben, és sikeres is volt. A harmadik opció Pedro Marques, az FSG futballfejlesztési igazgatója, míg a tehetségkutatásért felelős Matt Newberry neve szintén felvetődött.

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Ipswich Town–Liverpool FC 0–2 (0–2)

Ipswich, Portman Road, 30 019 néző. Vezette: England

Ipswich Town: Scherpen – O’Shea, Issza Diop, Greaves, L. Davis – E. Palacios (A. Ouattara, 79.), Sz. Lukics – Fatawu (McAteer, 79.), Enciso, Maeda (Clarke, 66.) – Emersonn (Flemming, 66.). Menedzser: Gary O'Neil

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Nyoni, 84.), Szoboszlai – Gakpo, Wirtz (Koumas, 90.), Víctor Munoz (Barcola, 64.) – Isak (Gravenberch, 64.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Isak (7., 9.)