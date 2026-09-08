Nemzeti Sportrádió

Változás 17 év után: jövő nyártól új, török mezszponzora lesz a Liverpoolnak

K. Zs.K. Zs.
2026.09.08. 11:28
Az Anfield hűséges táborára is átöltözés vár (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Turkish Airlines Premier League
Jövő nyáron jelentősen megváltozik a Liverpool FC meze: a csapat első számú partnere a Turkish Airlines lesz 2027. június elsejétől – derült ki az angol labdarúgóklub keddi közleményéből.

Nemcsak a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó férficsapat mezének fő helyén szerepel majd a Turkish Airlines; a Liverpool FC női csapatának és akadémiai csapatainak dresszén is a török légitársaság logója lesz látható fő helyen a 2027–2028-as idény mérkőzésein – közölte a klub.

Az eddigi első számú támogató sem szakad el a klubtól: a 2010 óta mezszponzor pénzügyi szolgáltató, a Standard Chartered is fontos partnere marad a „vörösöknek”.

A hírről beszámoló New York Times klubon belüli, meg nem nevezett forrásokat idézve azt írja, hogy tudomásuk szerint az öt évre szóló szerződés az angol Premier League történetének eddigi legjövedelmezőbb mezszponzori megállapodása: idényenként legalább 60 millió fontot hoz a klubnak, ami jelentősen meghaladja a Standard Chartered jelenlegi, idényenként 50 millió fontos hozzájárulását.

A Hitachi (1979–1982), a Crown Paints (1982–1988), a Candy (1988–1992), a Carlsberg (1992–2010) és Standard Chartered (2010–2027) után a Turkish Airlines lesz a hatodik olyan nagy partner, amely a Liverpool-mez elején kiemelten megjelenik.

 

Liverpool Turkish Airlines Premier League
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