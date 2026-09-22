Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé elárulta, korábban majdnem a Liverpoolba igazolt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.22. 21:33
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Kylian Mbappé végül csak „vendégként” járt az Anfieldben (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Kylian Mbappé Liverpool FC
Kylian Mbappé a The Athleticnek adott interjújában elárulta, 2016-ban majdnem a Liverpool FC játékosa lett, de végül is szembement édesanyja tanácsával.

A BBC szemlézte azt a cikket, amelyben Kylian Mbappé arról beszélt, közel állt ahhoz, hogy a Liverpoolban folytassa pályafutását 18 évesen, amikor még a Monaco játékosa volt.

„Majdnem a Liverpoolba szerződtem. Az volt anya kedvence (és nagy rajongója volt Jürgen Kloppnak – a szerk.), azt akarta, hogy odaigazoljak. Nem hallgattam rá, mert én a szülővárosomban, Párizsban akartam játszani. Nem szerettem volna elhagyni a hazámat, ameddig nem vagyok valaki. De igen, anya mindig azt mondta, Liverpoolba fogok menni, az Anfieldben fogok futballozni, és elképesztő lesz” – mondta a francia válogatott és a Real Madrid sztárja.

Mint elárulta, az édesanyja volt az, aki a tárgyalás első lépéseként elutazott Liverpoolba: „Elment a városba, a stadionba, találkozott az ott dolgozókkal. Azt mondta, csodálatos a klub, amely nagy, de egyúttal családias, és mindenki kedves. Beleszeretett az Anfieldbe. Egyedül megnézett néhány meccset, hogy lássa, milyen a hangulat, mert el akarta képzelni, milyen lenne, ha abban a stadionban futballoznék.”

Korábban Jürgen Klopp, a „vörösök” akkori menedzsere is beszélt arról, hogy a klub magángépet küldött Mbappéért és családjáért a játékos szerződtetése érdekében. A tréner szerint mindent megtettek, hogy Mbappé a Liverpoolhoz csatlakozzon, de a tárgyalás nem vezetett eredményre.

„Végül úgy döntöttem, hogy a PSG-be megyek, mert nekem, aki Párizsban született és nőtt fel, nem volt annál jobb érzés, mint hogy a szülővárosomban lehetek sztár” – tette hozzá a világbajnok támadó, aki először kölcsönben került a Paris Saint-Germainhez, amely aztán 2018-ban 180 millió eurót fizetett érte a Monacónak.

 

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