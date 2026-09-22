Liga 2: Kocsis Bence gólja és gólpassza is kellett a Marosvásárhely fordításához

A Demeter Zsomborral a kezdőcsapatban számoló erdélyi csapat ugyanis hazai pályán abszolút esélyesnek számított az utolsó helyen álló CS Dinamo (a belügyminisztérium klubja csak nevében azonos az élvonal első helyén álló együttessel) ellen, ám a második félidő elején már 2–0-ra vezettek a vendégek.

Az ASA azonban hét perc alatt megfordította az eredményt, Okan Hatziterzoglu előbb a Demeter Zsombor elleni szabálytalanságért befújt büntetőt értékesítette, majd a szünetben becserélt Kocsis szögletét fejelte a hálóba. A 63. percben pedig Kocsis közelről, becsúszva lőtte be a vezető gólt – a magyar játékosnak ez volt az első találata a Liga 2-ben. A Dinamónak erre ugyan még volt válasza, de a 75. percben a vásárhelyiek bombagóllal visszavették a vezetést, és már nem is engedték ki a kezükből.

ROMÁN LIGA 2

8. FORDULÓ

ASA Marosvásárhely–CS Dinamo Bucuresti 4–3

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést; Kocsis Bence szünetben állt be, gólpasszt adott, majd gólt szerzett.

Az állás: 1. Slatina 22 pont, 2. Temesvár 20, 3. Resicabánya 18, …13. Marosvásárhely 11