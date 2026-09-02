A Manchester United sztárja alig hitte el, hogy fia Szoboszlaiért rajong
A Manchester United vezére, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként elárulta, hogy fia a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért, Szoboszlai Dominikért rajong.
A portugál középpályást választották a 2025–2026-os Premier League-idény legjobb játékosának, ennek apropóján volt Adebayo Akinfenwa vendége a Beast Mode On Podcast különkiadásában. A házigazda Akinfenwa azt mondta, hogy bár ő nagy Liverpool-szurkoló, fiának Bruno Fernandes a nagy kedvence.
A 31 éves MU-játékos elmesélte, ő hogyan döbbent rá arra, hogy gyermeke a „vörösök” nyolcasáért, Szoboszlai Dominikért rajong:
Tegnap focizott a fiam, és azt mondta nekem, ő Szoboszlai. Amikor benyögte, hogy Szoboszlai, visszakérdeztem: hogy mi van?!
A Manchester United és a Liverpool mindig is nagy riválisok voltak, rendre feszültséggel teli mérkőzéseket játszanak egymással.
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