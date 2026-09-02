A Manchester United sztárja alig hitte el, hogy fia Szoboszlaiért rajong

A portugál középpályást választották a 2025–2026-os Premier League-idény legjobb játékosának, ennek apropóján volt Adebayo Akinfenwa vendége a Beast Mode On Podcast különkiadásában. A házigazda Akinfenwa azt mondta, hogy bár ő nagy Liverpool-szurkoló, fiának Bruno Fernandes a nagy kedvence.

A 31 éves MU-játékos elmesélte, ő hogyan döbbent rá arra, hogy gyermeke a „vörösök” nyolcasáért, Szoboszlai Dominikért rajong:

Tegnap focizott a fiam, és azt mondta nekem, ő Szoboszlai. Amikor benyögte, hogy Szoboszlai, visszakérdeztem: hogy mi van?!

A Manchester United és a Liverpool mindig is nagy riválisok voltak, rendre feszültséggel teli mérkőzéseket játszanak egymással.