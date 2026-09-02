Nemzeti Sportrádió

A Manchester United sztárja alig hitte el, hogy fia Szoboszlaiért rajong

M. Á.M. Á.
2026.09.02. 11:15
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Bruno Fernandes és Szoboszlai Dominik – az idényben először november 21-én játszhatnak egymás ellen (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Bruno Fernandes
A Manchester United vezére, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként elárulta, hogy fia a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért, Szoboszlai Dominikért rajong.

A portugál középpályást választották a 2025–2026-os Premier League-idény legjobb játékosának, ennek apropóján volt Adebayo Akinfenwa vendége a Beast Mode On Podcast különkiadásában. A házigazda Akinfenwa azt mondta, hogy bár ő nagy Liverpool-szurkoló, fiának Bruno Fernandes a nagy kedvence.

A 31 éves MU-játékos elmesélte, ő hogyan döbbent rá arra, hogy gyermeke a „vörösök” nyolcasáért, Szoboszlai Dominikért rajong:

Tegnap focizott a fiam, és azt mondta nekem, ő Szoboszlai. Amikor benyögte, hogy Szoboszlai, visszakérdeztem: hogy mi van?!

A Manchester United és a Liverpool mindig is nagy riválisok voltak, rendre feszültséggel teli mérkőzéseket játszanak egymással.

 

 

Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Bruno Fernandes
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