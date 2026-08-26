Még két szélső, és tökéletes lesz az AS Roma kerete?
Az AS ROMA ezen a nyáron 130 millió eurót költött nettóban erősítésekre, nem sokkal lemaradva az AC Milantól és a Juventustól, a nemzetközi listán ez a 8. helyre elég, a két hazai rivális mellett csak a Real Madrid és angol csapatok (közöttük az Ipswich Town és a Coventry City!) előzik meg. A teljesen lezárt 2024–2025-ös idényben már megmutatták farkaskörmeiket anyagilag, ugyanis a hazai kupában nem vitézkedtek, az Európa-ligában megálltak a legjobb 16 között, a bajnokságban az ötödik helyen végeztek – ehhez képest 254 millió euróról csak 227 millióra csökkent az éves bevétel, a korábbi 81 milliós éves mínusz 54 millióra, a bérkeret 202 millióról 153 millióra esett.
Már az az 5. hely is legjobb volt a klubot 2020 óta tulajdonló amerikai The Friedkin Group irányítása alatt – az elnök-tulajdonos Dan Friedkin nagy lelkesedéssel vágott neki első Mercatójának, de a Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Marash Kumbulla trió megvétele után (a három játékost bő 100 millió euróért vették, később 18 millióért adták el) után visszavett a tempóból. 2022 nyarán 70 milliót kerestek, egy év múlva 50-et, hogy ezt tavalyelőtt egyszerre elköltsék az Artem Dovbik, Matías Soulé, Enzo Le Fée, Manu Koné, Anassz Szalah-Eddin, Devyne Rensch, Samuel Dahl, Angelino, Szaud Abdulhamid, Buba Sangaré, Pierluigi Gollini, Mathew Ryan, Mario Hermoso, Mats Hummels sorra.
SIKERDOBOGÓ
Szinte egy új keretet kapott a klublegenda Daniele De Rossi – aki hamar megbukott, tavaly nyáron már Gian Piero Gasperini gazdagodhatott a Wesley, Neil el-Ajnaui, Jan Ziolkowski, Evan Ferguson, Leon Bailey, Daniele Ghilardi, Radoslaw Zelezny, Devis Vásquez sorral, majd a télen kölcsönvették a Bryan Zaragoza, Donyell Malen párost és 22 millióért megvették a Marseille-től a középső középcsatár Robinio Vazt. Velük már jobban ment, ugyan a kupákban most sem villogtak, de a bajnokságban a 3. helyen végeztek, ezzel nyolc év kihagyás után újra elértek a Bajnokok Ligájába.
NEM NAGY ÜZLET…
Nekiláttak a nagytakarításnak, de jellemző, hogy 11 játékost adtak el végleg vagy kölcsönbe, közöttük Angelinót, Kumbullát, Dovbikot, Shomurodovot, és összesen 14.3 milliót kaptak értük, zömét az Elche és a Lens fizette a két jobbhátvédért, Buba Sangaréért illetve Abdulhamidért. Nem tartották meg a kölcsönlégióból Fergusont, Zaragozát, Lorenzo Venturinót és Konsztantinosz Cimikaszt sem, Donyell Malenért opciósan 25 milliót fizettek a kétmilliós kölcsöndíj után: a holland a mostani 1. fordulóban mesterhármassal nyitott, a tavaszi szezonban 20 mérkőzés alatt 15 gólig és 3 gólpasszig. A jobbhátvéd Zeki Celik nem akart hosszabbítani, aláírt a Juventushoz inkább, az örök ígéret, már 33 esztendős Stephan El Shaarawy is távozott.
A SOKADIK ÚJ TOTTI
Még mindig csak 19 éves az FC Porto legújabb üstököse, Rodrigo Mora, akit nagyjából a világ összes gazdag csapata meg akart venni, de a karmester-szélső és ügynöke, Jorge Mendes úgy gondolták, Rómában tényleg alapember lesz, nem pedig kispados. Mora odahaza 80 mérkőzésen 22 kanadai pontot szerzett, de az elmúlt egy évben mintha megrekedt volna a fejlődésben. A Porto gyakorlatilag a fele játékjogot adta el, a Roma 25 millióért végleg megveheti Morát, ha nem így tesz, a következő vételár fele a portugáloké lesz. Kétmillió még a bónusz most.
TELJESEN EGYSZERŰ
De: ha két éven belül eladja a Roma a játékost 50 milliónál kevesebbért, a Porto akkor is megkapja a maga 25 millió euróját. Jövőre és 2028-ban a rómaiak vehetnek még opciósan részesedést a játékjogból, minden egyes százalék félmillió euróba kerül. Két év múlva a Portónak joga lesz eladni a játékjog felét vagy egy részét, a szabályok miatt ez utóbbi azt jelenti kvázi, hogy a Romának kötelező lesz a vásárlás, ugyanis harmadik félnek nem lehet része egy játékjogban. Mora éves bére nettó kétmillió euró, a kivásárlási ára 120 millió. Érdekes, hogy az Al-Ittihad 60 milliót plusz bónuszokat, 10 százalékos eladási díjat ajánlott fel, de volt szíve a Portónak és a játékosnak is nemet mondani. Az ügynök díja az átigazolási díj 10 százaléka, de mint látjuk, nagyjából háromféle módon biztosította be magának a Porto, hogy a Roma most 25 milliót fizessen, és két éven belül még 25 milliót utaljon, azaz Mendes tervezhet két év múlva is 2.5 milliónyi bevétellel.
ÚJ ÉK
A 21 éves argentin csatárt, Santiago Castrót simán eladta 36 millió euróért a Bologna, a széleken és középen is bevethető dél-amerikai 105 mérkőzésen 35 kanadai pontot szerzett Olaszországban. Gasperini újjászervezte a védelmét: a középhátvéd Daniele Ghilardi a Hellas Veronától érkezett opciósan, 2.5 milliós első díj után nyolcmillióért. A világbajnok jobbhátvédet, Nahuel Molinát az Atlético Madrid 13+4 millióért engedte el, és remek üzletnek tűnik, hogy 16.5+1.5 millióért megvették a Wolfsburgtól a 22 éves középhátvédet, Konsztantinosz Kulierakiszt, benne hatalmas még a növekedési potenciál (ezért is kötött ki a német csapat egy 20 százalékos továbbadási járulékot magának).
INDULÁSI OLDAL
A lengyel bekkért, Jan Ziolkowskiért a nyolcmilliót ajánló Parma és a kétszer ennyit ígérő NEOM mellett a Sassuolo, a Monza, az Al-Kvadszija, a Getafe, a Brighton és a Nottingham áll sorba, a középső középpályás El-Ajnaui a Fiorentinában vagy az érte 35 milliót fizetni kész Crystal Palace-ban folytathatja, Ghilardit tisztes haszonnal eladhatják a Juventusnak vagy a Bolognának, a saját nevelésű jobbhátvédet, Mattia Manninit a Sampdoriának, Konét legalább 55 millióért a Manchester Citynek vagy a szaúdi Al-Ahlinak (a Manchester United kiszállt a licitből), a rossz vételnek egyáltalán nem nevezhető Soulét a Milan, a Fiorentina, a Sunderland, az Al-Hilal és az Al-Ahli venné meg a fél Bundesliga mellett, a bal oldali mindenes Szalah-Eddint az Olympiakosz, az Antwerpen és a Betis. A kolumbiai kapus, Devis Vásquez a Parmában, Gollini a Juventusban köthet ki.
ÉRKEZÉSI OLDAL
Fél év kihagyás után lassan bevethető lesz a csapatkapitány, Lorenzo Pellegrini, ő tavaly tavasszal kidőlt 114 napra, majd idén április óta nem játszhatott, szintén combsérülés miatt. A Friedkin-korszakban Tiago Pinto és Frederic Massara is volt sportigazgató, most az edző bergamói ismerőse, Tony D’Amico lett az átigazolások főnöke. Akinek a sajtó szerint a következő nagy célpontja a Lyon szélsője, Malick Fofana – vele megegyeztek, az OL negyvenmilliót kér, ebből 2.5 millió a bónusz, olasz lapok szerint azért a 35 millióra is rábólintanának, de a L’Équipe szerint csak akkor tesznek így, ha nem jutnak be a BL-csoportkörbe. A Milan felajánlotta 50 millió euróért Rafael Leaót, de a portugál nem szeretne Rómába igazolni. Gasperini nem kertelt, legalább két új játékost kért a Fiorentina legyőzése után, két szélsőre gondolt. „Néhány nagy sztárral tárgyaltunk a nyár elején, de szembe kellett néznünk azzal, hogy nem tudunk egy bizonyos határ fölé menni a fizetésekkel. Kötnek bennünket az UEFA pénzügyi fair play szabályai.”
FARKASHŰSÉG
Az első fordulóban zseniálisan játszó, három gólpasszt kiosztó Paulo Dybala és Lorenzo Pellegrini jelentős bércsökkentéssel hosszabbított, Bryan Cristante és Gianluca Mancini sokkal jobb ajánlatokat utasított vissza. „Nagyon örülök az ilyen hozzáállásnak” – kommentálta a mester. A feneres Jayden Oosterwolde közel áll a rómaiakhoz, a cikk írása közben landolt a gépe Ciampinóban, hogy átessen az orvosi vizsgálatokon, aztán esti információk szerint izomproblémákat fedeztek fel, a klub felfüggesztette a játékos regisztrációját, szerdán új vizsgálatok következnek. Ő a második számú jelölt volt a chelsea-s Jamie Gittens után: a londoniak nem adták kölcsön 3 millióért, 40 milliós vételi opcióval. A védelem középen és bal szélén bevethető Oosterwolde egymillióért jönne egy évre, 15-16 milliós vételi opcióval. Luis Henrique is ennyibe kerülne, az Interrel egy hónapja alkudoznak, nyilván a milánóiak jobb ajánlatra várnak.
A nézőszámmal nem lesz gond
INKÁBB KÖLCSÖN?
A D’Amico, Gasperini kettős 12 milliót plusz továbbadási tizedet ajánlott a Torino elnökének a válogatott kerettag Alessio Cacciamaniért, Gabriel Martinelli nem fogadta el a Galatasaray ajánlatát, a törökök negyvenmilliót fizettek volna érte, ő is ASR-célpont. A Tottenham eladná Destiny Udogiét, akit jól ismernek az olaszok, de őt sem lehet mindenestől 40 milliónál olcsóbban megszerezni, a kölcsön a reális cél. Régóta üldözik Endricket is, előtte kölcsönadnák Vazt. A Sporting CP 21 éves spanyol szélső védőjéért, Iván Fresnedáért két ajánlatot is tettek már, de 25 millióért és bónuszokért sem engedik el, a comói Assane Diao nála is drágább. A Zenit maga ajánlott fel a húszéves brazil szélsőt, Pedrót, és nyilván jó ötlet kölcsönkérni a Chelsea-től Mihajlo Mudrikot, mellette kiszemelt még Guéla és Désiré Doué unokatestvére, Yann Gboho (Toulouse).
OKOSAN
A vezető kettős a fiatal tehetségek felkutatásának nagymestere, a legújabb bizonyíték erre a Fiorentina tizenéves bosnyák-svájci bekkje, a pár millióért megszerezhető, volt barcelonás Eman Kospo lehet. El-Ajnaui utóda pedig a brightonos Yasin Ayari lehetne, de ő még a marokkóinál is drágább, a benficás Richard Ríos is csak minimálisan olcsóbb – a Gasperini által Bergamóból nagyon jól ismert Franck Kessiének ellenben nincs klubja, és még csak 29 éves. A fiatalabb játékosok kölcsönbe jönnének, vételi vagy kötelező vételi opcióval, a dolgok szokásos menete szerint. A keretet lassan a szája íze szerint átalakító, az agresszív letámadást elváró Gasperini soha nem félt fiatalokat bevetni, a Fiorentina elleni mérkőzést végigjátszotta a jobb oldalon a 19 éves, saját nevelésű Emanuele Lulli, az alapvetően jobb oldali mindenes Wesley a bal szélen szerepelt – és ott is marad, amíg véget nem ér a nyári bevásárlás…
A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ATALANTA BERGAMO
ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)
Kölcsönbe: Eljif Elmasz (Leipzig, 2 000 000 euró)
Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)
TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró), Berat Djimsiti (Al-Dirijah, 3 000 000)
Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers), Giovanni Bonfanti (Las Palmas), Daniel Maldini (Cagliari, 1 000 000), El Bilal Touré (Parma, 1 500 000), Thomas Kristensen (Udinese)
Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)
FC BOLOGNA
ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000), Mikel Amondarain (Estudiantes, 10 000 000)
Kölcsönbe: Artem Dovbik (Roma, 3 000 000), Roberto Piccoli (Fiorentina)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (AEK Athén, i.), Remo Freuler (Olympiakosz, i.), Federico Ravaglia (Watford, 7 000 000), Santiago Castro (Roma, 35 000 000), Jhon Lucumí (Juventus, 20 100 000)
Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol), Benja Domínguez (Sassuolo), Thijs Dallinga (1. FC Köln, 1 000 000), Mihajlo Ilics (Cesena)
Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)
CAGLIARI CALCIO
ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Harry Winks (Leicester City), Giuseppe Aurelio (Spezia, 800 000)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000), Raphael Kofler (FC Südtirol), Kevin Carlos (Nice), Daniel Maldini (Atalanta, 1 000 000), Alieu Fadera (Como, 500 000)
Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)
TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.), Mateusz Wieteska (Wieczysta Kraków)
Kölcsönbe: Othniël Raterink (Den Haag), Agustín Albarracín (Albacete), Matteo Prati (Santander, 500 000)
Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)
COMO 1907
ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000), Trevoh Chalobah (Chelsea, 30 000 000)
Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro), Yan Couto (Dortmund, 3 000 000), Willy Kambwala (Villarreal)
Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)
TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy, i.), Alberto Moreno (Mallorca, i.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000), Stefan Posch (Mainz, 4 000 000), Ali Dzsaszim (Zaho, 650 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese), Andréa Le Borgne (Hellas Verona), Andrés Cuenca (Gijón), Fabio Rispoli (FC Südtirol), Alieu Fadera (Cagliari, 500 000)
Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)
AC FIORENTINA
ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000), Víctor Valdepenas (Real Madrid B, 8 000 000), Mateo Pellegrino (Parma, 22 500 000)
Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth), Joao Mário (Juventus, 1 800 000), Franco Mastantuono (Real Madrid)
Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)
TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (Eyüpspor, i.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.), Luis Balbo (Sturm Graz, 1 500 000), Riccardo Braschi (Thun, 1 000 000), Nicolás Valentini (Alavés, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United
Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena), Simon Sohm (Venezia), Matías Moreno (Venezia, 500 000), Pietro Comuzzo (Torino, 1 000 000), Roberto Piccoli (Bologna), Niccolo Fortini (Torino, 1 500 000)
FROSINONE CALCIO
ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, i.), Florian Grillitsch (Braga, i.), Romano Schmid (Werder Bremen, 8 500 000), Aleksza Terzics (RB Salzburg, 2 500 000), Omar Fajed (Fenerbahce, 500 000), Enzo Tchato (Montpellier, 800 000)
Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo), Patrizio Masini (Genoa)
TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)
GENOA CFC
ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20), Djibril Sow (Sevilla, 4 000 000), Milutin Oszmajics (Preston, 2 500 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille), Mario Mitaj (Al-Ittihad, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)
TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.), Alessandro Vogliacco (Cremonese, 150 000), Alan Matturro (Sahtar Doneck, 5 000 000)
Kölcsönbe: Patrizio Masini (Frosinone)
Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas)
INTERNAZIONALE
ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (FC Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000), John Stones (Manchester City, i.), Djed Spence (Tottenham, 30 000 000), Curtis Jones (Liverpool, 30 000 000)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Monza), Davide Frattesi (Lazio, 5 000 000)
JUVENTUS
ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (AS Roma, i.), Randal Kolo Muani (PSG, 41 200 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 32 000 000), Jhon Lucumí (Bologna, 20 100 000)
Kölcsönbe: Guglielmo Vicario (Tottenham), Kamil Grabara (Wolfsburg, 700 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)
TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (PSV, i.), Dusan Vlahovics (Besiktas, i.), Arthur Melo (szerződését felbontották), Mattia Perin (Palermo, 400 000)
Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000), Joao Mário (Fiorentina, 1 800 000), Vaszilije Adzsics (Sassuolo, 500 000), Michele Di Gregorio (Bournemouth, 1 300 000)
Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)
LAZIO
ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.)
Kölcsönbe: Davide Frattesi (Inter, 5 000 000), Josip Sutalo (Ajax, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)
TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)
Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)
US LECCE
ÉRKEZETT: Willem Geubbels (Paris FC, 4 600 000), Amar Fatah (Troyes, 1 400 000)
Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)
TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.), Christian Früchtl (Salzburg, 1 000 000), Lameck Banda (Sehli, 1 450 000)
Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)
AC MILAN
ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000), Diego Moreira (Strasbourg, 50 000 000)
Kölcsönbe: Costantino Favasuli (Catanzaro, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)
TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000), Iszmael Bennaszer (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Zachary Athekame (Lyon), David Odogu (Toulouse), Andrej Kosztics (Sparta Rotterdam), Christopher Nkunku (Leipzig, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)
AC MONZA
ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000), Idrissa Touré (Pisa, 2 300 000)
Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP), Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Jay Robinson (Southampton)
Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)
TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.), Andrea Petagna (Pisa, i.)
Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)
SSC NAPOLI
ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000), Mattia Esposito (Sorrento, 700 000)
Kölcsönbe: Benoit Badiashile (Chelsea, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese)
TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Leverkusen, 26 000 000), Romelu Lukaku (Fenerbahce, 6 000 000)
Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)
Kölcsönbe: Emanuele Rao (Pisa, 1 000 000), Nosa Edward Obaretin (Lorient, 350 000)
PARMA CALCIO 1913
ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20), Ousmane Diallo (Dortmund II, 1 500 000), Ajmen Zuin (Inter U20, 500 000), David Romero (Tigre, 7 000 000)
Kölcsönbe: El Bilal Touré (Atalanta, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)
TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000), Mateo Pellegrino (Fiorentina, 22 500 000), Szuzuki Zion (Aston Villa, 30 000 000), Antoine Joujou (Nantes, 1 000 000), Alessandro Circati (Benfica, 18 000 000)
Kölcsönbe: Daniel Mikolajewski (Luzern), Jacob Ondrejka (Groningen)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)
AS ROMA
ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg, 16 500 000), Santiago Castro (Bologna, 35 000 000), Nahuel Molina (Atlético Madrid, 13 000 000), Rodrigo Mora (Porto, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (Juventus, i.), Riccardo Pagano (Cesena)
Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000), Artem Dovbik (Bologna, 3 000 000), Marash Kumbulla (Rayo Vallecano), Angelino (Deportivo La Coruna), Luigi Cherubini (Benevento)
US SASSUOLO
ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)
Kölcsönbe: Vaszilije Adzsics (Juventus, 500 000), Kieron Bowie (Hellas Verona), Benja Domínguez (Bologna), Rafa Obrador (Benfica), Fedde Leysen (Union SG)
Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)
TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 40 000 000), Luca Moro (Padova)
Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)
Kölcsönbe: Samuele Mulattieri (Hellas Verona), Justin Kumi (Juve Stabia), Janis Antiste (Górnik Zabrze), Agustín Álvarez (Talleres)
FC TORINO
ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000), Kian Fitz-Jim (Ajax, 2 500 000), Eray Cömert (Valencia, i.)
Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000), Niccolo Fortini (Fiorentina, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)
TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)
Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli), Alessandro Dellavalle (Padova), Matteo Brezzo (Chisola)
UDINESE CALCIO
ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)
TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford), Martín Payero (Watford), Leonardo Buta (Red Star, 2 000 000)
Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo), Jordan Zemura (Watford), Simone Pafundi (Catanzaro), Damián Pizarro (Audax Italiano), Thomas Kristensen (Atalanta), Adam Buksa (Mallorca), Abdoulaye Camara (Ajax II)
VENEZIA FC
ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000), Reduan Halhal (Mechelen, 5 000 000)
Kölcsönbe: Simon Sohm (Fiorentina), Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Lorenzo Montipo (Hellas Verona, 250 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000), Nunzio Lella (Hellas Verona, 250 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino), Mattia Compagnon (Hellas Verona)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
PISA SPORTING CLUB
ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000), Ichem Ferrah (Lille, 2 000 000), Omar Correia (Juve Stabia, 3 500 000), Alessandro Confente (Juve Stabia, 500 000), Andrea Petagna (Monza, i.)
Kölcsönbe: Simone Zanon (Carrarese), Emanuele Rao (Napoli, 1 000 000), Simone Zanon (Carrarese)
Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)
TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000), Idrissa Touré (Monza, 2 300 000), Michel Aebischer (Union Berlin, 3 500 000)
Kölcsönbe: Filip Stojilkovic (FC Rapid, 200 000)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)
HELLAS VERONA
ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20), Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk, 1 000 000), Nunzio Lella (Venezia, 250 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia), Mattia Compagnon (Venezia), Andréa Le Borgne (Como)
Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)
TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)
Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)
Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo), Lorenzo Montipo (Venezia, 250 000), Cheikh Niasse (Genclerbirligi)
US CREMONESE
ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 1 000 000), Alessandro Vogliacco (Genoa, 150 000), Salvatore Elia (Empoli, 1 500 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como), Samuele Mulattieri (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)
TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (Benevento, i.), Felix Afena-Gyan (Igdir), Antonio Sanabria (Internacional, 1 800 000)
Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva szerdán.