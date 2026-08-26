Még két szélső, és tökéletes lesz az AS Roma kerete?

SIKERDOBOGÓ

Szinte egy új keretet kapott a klublegenda Daniele De Rossi – aki hamar megbukott, tavaly nyáron már Gian Piero Gasperini gazdagodhatott a Wesley, Neil el-Ajnaui, Jan Ziolkowski, Evan Ferguson, Leon Bailey, Daniele Ghilardi, Radoslaw Zelezny, Devis Vásquez sorral, majd a télen kölcsönvették a Bryan Zaragoza, Donyell Malen párost és 22 millióért megvették a Marseille-től a középső középcsatár Robinio Vazt. Velük már jobban ment, ugyan a kupákban most sem villogtak, de a bajnokságban a 3. helyen végeztek, ezzel nyolc év kihagyás után újra elértek a Bajnokok Ligájába.

NEM NAGY ÜZLET…

Nekiláttak a nagytakarításnak, de jellemző, hogy 11 játékost adtak el végleg vagy kölcsönbe, közöttük Angelinót, Kumbullát, Dovbikot, Shomurodovot, és összesen 14.3 milliót kaptak értük, zömét az Elche és a Lens fizette a két jobbhátvédért, Buba Sangaréért illetve Abdulhamidért. Nem tartották meg a kölcsönlégióból Fergusont, Zaragozát, Lorenzo Venturinót és Konsztantinosz Cimikaszt sem, Donyell Malenért opciósan 25 milliót fizettek a kétmilliós kölcsöndíj után: a holland a mostani 1. fordulóban mesterhármassal nyitott, a tavaszi szezonban 20 mérkőzés alatt 15 gólig és 3 gólpasszig. A jobbhátvéd Zeki Celik nem akart hosszabbítani, aláírt a Juventushoz inkább, az örök ígéret, már 33 esztendős Stephan El Shaarawy is távozott.

A SOKADIK ÚJ TOTTI

Még mindig csak 19 éves az FC Porto legújabb üstököse, Rodrigo Mora, akit nagyjából a világ összes gazdag csapata meg akart venni, de a karmester-szélső és ügynöke, Jorge Mendes úgy gondolták, Rómában tényleg alapember lesz, nem pedig kispados. Mora odahaza 80 mérkőzésen 22 kanadai pontot szerzett, de az elmúlt egy évben mintha megrekedt volna a fejlődésben. A Porto gyakorlatilag a fele játékjogot adta el, a Roma 25 millióért végleg megveheti Morát, ha nem így tesz, a következő vételár fele a portugáloké lesz. Kétmillió még a bónusz most.

TELJESEN EGYSZERŰ

De: ha két éven belül eladja a Roma a játékost 50 milliónál kevesebbért, a Porto akkor is megkapja a maga 25 millió euróját. Jövőre és 2028-ban a rómaiak vehetnek még opciósan részesedést a játékjogból, minden egyes százalék félmillió euróba kerül. Két év múlva a Portónak joga lesz eladni a játékjog felét vagy egy részét, a szabályok miatt ez utóbbi azt jelenti kvázi, hogy a Romának kötelező lesz a vásárlás, ugyanis harmadik félnek nem lehet része egy játékjogban. Mora éves bére nettó kétmillió euró, a kivásárlási ára 120 millió. Érdekes, hogy az Al-Ittihad 60 milliót plusz bónuszokat, 10 százalékos eladási díjat ajánlott fel, de volt szíve a Portónak és a játékosnak is nemet mondani. Az ügynök díja az átigazolási díj 10 százaléka, de mint látjuk, nagyjából háromféle módon biztosította be magának a Porto, hogy a Roma most 25 milliót fizessen, és két éven belül még 25 milliót utaljon, azaz Mendes tervezhet két év múlva is 2.5 milliónyi bevétellel.

ÚJ ÉK

A 21 éves argentin csatárt, Santiago Castrót simán eladta 36 millió euróért a Bologna, a széleken és középen is bevethető dél-amerikai 105 mérkőzésen 35 kanadai pontot szerzett Olaszországban. Gasperini újjászervezte a védelmét: a középhátvéd Daniele Ghilardi a Hellas Veronától érkezett opciósan, 2.5 milliós első díj után nyolcmillióért. A világbajnok jobbhátvédet, Nahuel Molinát az Atlético Madrid 13+4 millióért engedte el, és remek üzletnek tűnik, hogy 16.5+1.5 millióért megvették a Wolfsburgtól a 22 éves középhátvédet, Konsztantinosz Kulierakiszt, benne hatalmas még a növekedési potenciál (ezért is kötött ki a német csapat egy 20 százalékos továbbadási járulékot magának).