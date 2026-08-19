Szuzuki mellett Madridból szerződtetett az Aston Villa – hivatalos

A 24 éves Matteo Ruggeri az Atalanta akadémiáján nevelkedett, majd több mint 100 mérkőzésen lépett pályára a bergamói csapatban, amellyel 2024-ben megnyerte az Európa-ligát. A balhátvéd tavaly nyáron igazolt az Atlético Madridhoz, most pedig az Aston Villához került. Az olasz válogatott különböző korosztályaiban szerepelt, a felnőttcsapatban azonban még nem mutatkozott be.

A 24. életévét pénteken betöltő Szuzuki Zion a Parmától érkezett. Az Egyesült Államokban született japán kapus az Urava Red Diamondsban kezdte profi pályafutását, majd Belgiumban a Sint-Truiden játékosa volt, az elmúlt két idényt pedig a Parmánál töltötte. Szuzuki 22 alkalommal szerepelt eddig a japán válogatottban, és a 2026-os világbajnokságon meggyőző teljesítménnyel képviselte hazáját.

Az Aston Villa a 2026–2027-es Premier League-idényt a Brighton & Hove Albion otthonában kezdi meg vasárnap.