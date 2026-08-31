Nemzeti Sportrádió

Saka-gól és Arsenal-siker az Aston Villa otthonában

2026.08.31. 23:00
null
Saka (7) becsúszva érkezett az ötösön belülre és be is vette az Aston Villa kapuját (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Arsenal Aston Villa Premier League angol bajnokság
Az Arsenal 1–0-ra legyőzte idegenben az Aston Villát az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójában. A címvédő nehezen találta a rést a hazaiak védelmén, de végül is Bukayo Saka a második félidő elején megszerezte a három pontot érő gólt.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
ASTON VILLA–ARSENAL 0–1 (0–0)
Birmingham, Villa Park. Vezette: Gillett (ausztrál)
ASTON VILLA: Szuzuki – Cash (Wan-Bissaka, 78.), Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, Hemmings (Alysson, 71.) – McGinn, Barkley (Garnacho, 78.), Buendía – Jackson (T. Abraham, 71.). Menedzser: Unai Emery
ARSENAL: Raya – B. White, Mosquera (Konsa, 79.), Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 71.), Rice (Zubimendi, 85.) – Saka, Ödegaard (Merino, 71.), Colisz (Eze, a szünetben) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Saka (59.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Aston Villa kezdte veszélyesebben a mérkőzést, a 11. percben Emiliano Buendía távoli lövéssel a lécet találta el. Az Arsenal átvette a kezdeményezést, és Kai Havertz, valamint Bukayo Saka előtt is adódott lehetőség, de egyikük sem tudott betalálni.

A szünet után sem változott jelentősen a játék képe, majd az 54. percben tizenegyest ítéltek az Arsenal javára, miután a hazaiak védője, Ian Maatsen szabálytalankodott Sakával szemben. A VAR azonban megállapította, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt, így csak szabadrúgással folytatódott a játék.

Az 59. percben aztán már szabályos körülmények között megszerezte a vezetést az Arsenal. Riccardo Calafiori az alapvonal közeléből remekül centerezett, Bukayo Saka pedig három méterről, becsúszva a jobb alsó sarokba lőtt. A hajrában mindkét oldalon akadtak vitatható szituációk a tizenhatoson belül, de újabb büntetőt egyik esetben sem ítélt a játékvezető.

A Villa nem tudott egyenlíteni, így az Arsenal 1–0-s győzelemmel távozott a Villa Parkból. A címvédő ezzel fontos idegenbeli sikerrel folytatta szereplését a Premier League-ben, míg a birminghamiek elszenvedték második bajnoki vereségüket is az idényben.

 

 

 

PERCRŐL PERCRE

angol foci Arsenal Aston Villa Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

A nyár legnagyobb fogása? Liverpoolba szerződött a PSG sztárja – hivatalos

Angol labdarúgás
7 órája

Carrick a csapat reakciója miatt a legboldogabb; Alonsónak vegyes érzései vannak a győzelem után

Angol labdarúgás
14 órája

Az Al-Hilal bejelentette Ollie Watkins szerződtetését

Minden más foci
Tegnap, 20:42

Az Ipswich ráijesztett az MU-ra, de Bruno Fernandesre nem volt ellenszere

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:34

Joao Pedro két kapura játszott, a Chelsea hétgólos meccsen verte meg a Brightont

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:13

Az Arsenal centerét szerződteti a Barcelona – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:38

„Nem tudom megmagyarázni, talán gond volt a táblával” – Iraola a Forest tizenegyeséről

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:46

Világbajnok kapussal erősített a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:16