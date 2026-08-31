Saka-gól és Arsenal-siker az Aston Villa otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

ASTON VILLA–ARSENAL 0–1 (0–0)

Birmingham, Villa Park. Vezette: Gillett (ausztrál)

ASTON VILLA: Szuzuki – Cash (Wan-Bissaka, 78.), Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, Hemmings (Alysson, 71.) – McGinn, Barkley (Garnacho, 78.), Buendía – Jackson (T. Abraham, 71.). Menedzser: Unai Emery

ARSENAL: Raya – B. White, Mosquera (Konsa, 79.), Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 71.), Rice (Zubimendi, 85.) – Saka, Ödegaard (Merino, 71.), Colisz (Eze, a szünetben) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Saka (59.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Aston Villa kezdte veszélyesebben a mérkőzést, a 11. percben Emiliano Buendía távoli lövéssel a lécet találta el. Az Arsenal átvette a kezdeményezést, és Kai Havertz, valamint Bukayo Saka előtt is adódott lehetőség, de egyikük sem tudott betalálni.

A szünet után sem változott jelentősen a játék képe, majd az 54. percben tizenegyest ítéltek az Arsenal javára, miután a hazaiak védője, Ian Maatsen szabálytalankodott Sakával szemben. A VAR azonban megállapította, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt, így csak szabadrúgással folytatódott a játék.

Az 59. percben aztán már szabályos körülmények között megszerezte a vezetést az Arsenal. Riccardo Calafiori az alapvonal közeléből remekül centerezett, Bukayo Saka pedig három méterről, becsúszva a jobb alsó sarokba lőtt. A hajrában mindkét oldalon akadtak vitatható szituációk a tizenhatoson belül, de újabb büntetőt egyik esetben sem ítélt a játékvezető.

A Villa nem tudott egyenlíteni, így az Arsenal 1–0-s győzelemmel távozott a Villa Parkból. A címvédő ezzel fontos idegenbeli sikerrel folytatta szereplését a Premier League-ben, míg a birminghamiek elszenvedték második bajnoki vereségüket is az idényben.