Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros – hivatalos

A 29 éves, izraeli válogatott támadó középpályás 2025 nyarán ingyen érkezett ugyanezen klubtól a Ferencvároshoz, s 56 tétmeccsen 13 kanadai pontot termelt zöld-fehérben. Kanikovszki ez idő alatt az FTC legértékesebb játékosává nőtte ki magát, a Transfermarkt négymillió euróra becsülte az értékét.

Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződés kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába – a Walla című izraeli portál úgy tudja, hogy Kanikovszki 1.2 millió euró fejében váltott klubot, s évi 600 ezer eurót keres majd.

גבי חוזר למכבי! ✍️



מועדון הכדורגל מכבי תל אביב הגיע לסיכום עם פרנצווארוש על העברתו של גבי קניקובסקי שיחתום על חוזה ל-4 שנים וישוב ללבוש את החולצה מספר 16.



כל הפרטים בכתבה באתר ובאפליקציה ⬇️ pic.twitter.com/cBWoIEqlFE — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) August 31, 2026

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)