A Győr és a Veszprém merítési lehetőségei határtalanok  

Továbbra is csak a Győr és a Veszprém nyerte meg a Szuperkupát, 2014 és 2015 után ismét ők emelhették a magasba a trófeát. Vasárnap Székesfehérváron előbb a két női sztárcsapat mérkőzött meg egymással: a Győr 30–24-re legyőzte a Fradit, nem sokkal később jöttek a férfiak, a Veszprém 37–35-re múlta felül a Szegedet.

GYŐR–FTC

Jesper Jensen negyedjére sem tudta megverni az FTC edzőjeként az ETO-t, pedig Per Johansson több alapemberére sem számíthatott a Szuperkupáért vívott rangadón. A lelátóról figyelte a találkozót többek között Dione Hous­heer és Veronica Kristiansen is, míg ugyan bekerült a keretbe, de egy percet sem játszott Kelly Dulfer és Győri-Lukács Viktória. A Ferencvárosnál két szélső, Márton Gréta és Balázs Bítia hiányzott.

A kapusteljesítményekre egyik oldalon sem lehetett panasz, a két dán kiválóság, Anna Kristensen és Sandra Toft már az első meccsen bizonyította, hogy lehet rá számítani. Kristensen az első ferencvárosi tétmeccsén 12 lövést védett, és mintegy harmincszázalékos hatékonysággal hárított. A túloldalon Toft tíz alkalommal védett, szintén harmincszázalékos mutatóval büszkélkedhet. A két hetesre becserélt Hatadou Sako mindkét büntetőt hárította, Győrben tehát aligha lesznek kapusgondok…

Simon Petra teljesítményére sem lehetett panasz az FTC-nél, az irányító megküzdött a győri védelemmel, nyolc kísérletéből hétszer betalált, rajta kívül Vilde Ingstadot lehetne még kiemelni a fővárosiak mezőnyjátékosai közül, a norvég beálló öt találatig jutott. A győriek új beállója, Sarah Bouktit szintén ötször volt eredményes, látszott, hogy hasznos tagja lesz a kisalföldieknek. Az igazán nagy meglepetést Tjasa Stanko szolgáltatta, a szlovén irányító-átlövő már a felkészülési időszakban meglehetősen jól teljesített, a Ferencváros ellen pedig parádézott: végigjátszotta az egész mérkőzést, 14 kísérletéből 11 gólt szerzett, mindkét hetesét értékesítette. Ha ilyen szintet hoz az új idény során, nagy értéke lehet az ETO-nak.

A találkozó a negyvenedik percig szorosan alakult, fej fej mellett haladtak a csapatok, ám a második félidő közepén ellépett az ETO. Kimaradtak a ferencvárosi lehetőségek, a győri próbálkozások pedig utat találtak a kapuba, s hiába zárkózott fel az 55. percre két gólra az FTC, a hajrát a győriek uralták, hatgólos sikerükkel övék lett az idény első trófeája.

Sandra Toft jó teljesítménye volt az ETO vasárnapi sikerének az egyik alapja (Fotó: Árvai Károly)

VÉLEMÉNYEK Fodor Csenge: Jól jött, hogy egy olyan erős ellenféllel kezdtük az idényt, mint a Ferencváros. Kemény találkozó volt, nem túl nagy irammal. Megfelelő kiindulási alap ez a győzelem, önbizalomlöketet jelent, hogy így vághatunk neki a bajnokságnak. Már mindenki várja, hogy jöjjenek a meccsek, hosszú és nehéz felkészülésen vagyunk túl. Simon Petra: Megtisztelő, hogy az előző idény legjobbjának választottak, de bármikor elcserélném a díjamat egy bajnoki címre vagy egy kupagyőzelemre. Sokáig jól néztünk ki a győriek ellen, de a második félidőben volt egy tízperces mélyrepülésünk, amiből már nem tudtunk kikecmeregni. Ebből kell tanulnunk, akadtak pozitívumok is, de több volt a rossz, mint a jó. Emil Nielsen: Boldog vagyok, hogy a Szeged elleni szép győzelemmel ünnepelhettem az első trófeámat a Veszprémmel, a két klub között mindig hatalmas a feszültség. Amennyire jól működött az előszezonban a védekezésünk, most legalább annyira nehéz volt helytállnom a kapuban. Több kell tőlem is a következőkben, mert nem volt elég védésem, de a hozzáállásunk rendben van, még van tér a fejlődésre. Szilágyi Benjámin: Egy Szeged–Veszprém rangadóra mindig győzelmi szándékkal megyünk, ez most sem volt másképp. Sajnos rosszul kezdtük a meccset, rohantunk az eredmény után, és a második félidőben keményebbé vált a védekezésünk. Ez egy új csapat, sok fiatal játékosunk van, még össze kell szoknunk. Ott voltunk a nyakukon, reméljük, hogy legközelebb meg tudjuk fordítani a mérkőzést, ez még nagyon az idény eleje!

VESZPRÉM–SZEGED

Kimondottan jól nézett ki a Veszprém játéka vasárnap este az ősi rivális szegediek ellen. Már az első tíz percben sikerült magához ragadnia a kezdeményezést, kőkeményen védekező nagy termetű védőjátékosai uralták a középső területeket.

A dán sztárkapus, Emil Nielsen rögtön első veszprémi meccsén megmutatta, hogy a kritikus pillanatokban nagyon nehéz túljárni az eszén az ellenfeleinek. A Szeged többször is visszajött nagy hátrányból – a hajrában mínusz hétről kettőre –, ám ekkor Nielsen rendre bele tudott kapni egy-egy lövésbe. Mindenki tudta, hogy a világ legjobbjának érkezése szintlépés lesz az előző évadhoz képest, és ezt már rögtön az első meccsén bizonyította.

Imre Bence szintén első tétmeccsét játszotta az Építők piros mezében, a hajrában a jobbszélsőé volt a mindent eldöntő hétméteres. A magyar válogatott játékosnak nem lesz könnyű a fontos pillanatokban pályán lennie, mert a francia Yanis Lenne az idén óriási formában van. Ami biztos: a technikai tudása mindkettejüknek átlag feletti, a csapat rajongóinak kellemes és szórakoztató pillanatokat szerezhetnek.

Az idény első szuperrangadója tehát a Veszprémé lett, a Szeged nyeretlenségi sorozata immár hét mérkőzésből áll kettejük párharcában.

Michael Apelgrennek sokkal több teendője lesz a következő időszakban, mint Xavier Pascualnak, de a helyzete nem tűnik reménytelennek. Első körben a BL-csoportkörből kell a továbbjutást kiharcolnia. Vasárnap a kezdőjének több mint a fele, Nikola Portner, Dmitro Horiha, Lukács Péter és Lukas Sandell is új igazolás volt, a kulcsemberek közül Bánhidi Bence és Lazar Kukics sem játszott sérülés miatt.

Biztató volt a magyar játékosok teljesítménye, Szilágyi Benjámin mind a nyolc lövéséből gólt szerzett, Rosta Miklós is jól mozgott a falban, a beálló ötből öttel zárt, Mikler Roland beszállása rövid időre szintén visszaadta a reményt a Tisza-partiaknak.

A Veszprém tehát 37–35-re nyert, de így, az évad „nulladik” pillanatában ennél egy kicsivel nagyobb különbséget éreztünk a felek között. A kedd-szerdai bajnoki nyitány után a következő igazi teszt a BL-rajt lesz a két topklubnak: szeptember 9-én a Veszprém az FC Portót fogadja, egy nappal később a Szeged a svéd Kristianstad ellen lép pályára szintén hazai pályán.