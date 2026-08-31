Malen ezúttal duplával jelentkezett, ismét négy góllal nyert a Roma

Donyell Malen mesterhármassal indította az idényt a Fiorentina ellen a 4–0-s győzelem alkalmával, és a Lecce otthonában rendezett találkozón is folytatta a gólgyártást. A hazaiak addig ügyetlenkedtek, amíg a holland csatár elé került a labda, s ő 12 méterről a bal alsóba lőtt a 4. perc elején. A félidő közepén Wesley Franca centerezése után pörgetett a kapuba Malen, majd két percre rá ő készítette le a labdát csapattársának, Matías Soulé első lövését még védte a kapus, a kipattanót viszont már értékesítette az argentin szélső. A meccs utolsó gólja 40 perccel később esett, Gianluca Mancini passzából Rodrigo Mora lőtt hat méterről a kapu bal oldalába. 0–4

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ – hétfői mérkőzések

Lecce–Roma 0–4 (Malen 4., 23., M. Soulé 25., Mora 65.)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Napoli–Como 1–2 (Höjlund 30., ill. M. Baturina 17., Duvikasz 33.)

Cagliari–Internazionale 0–1 (Calhanoglu 9.)

Lazio–Genoa 1–0 (Frattesi 25.)

Szombaton játszották

Juventus–Parma 2–0 (N. González 63., Koopmeiners 88.)

Fiorentina–Frosinone 0–3 (Raimondo 26., 68., Bracaglia 38.)

Monza–Udinese 2–3 (Colpani 37., G. Varela 63., ill. Piotrowski 32., H. Kamara 45., Ekkelenkamp 45+3.)

Sassuolo–Torino 2–1 (Volpato 32., Berardi 78., ill. Comuzzo 45+2.)

Pénteken játszották

Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)