Motokrossz-vb: Magyarország 2028-ban Piliscséven rendezhetne futamot

Erről Adorján Viktor, a hétvégén Visontán sorra kerülő supermoto-vb magyarországi futamának projektvezetője beszélt hétfőn a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hozzátéve, hogy erre vonatkozóan írásbeli szándéknyilatkozatot kaptak a versenysorozat nemzetközi promóterétől.

„A tavalyi supermoto-világbajnoki futam értékelésekor világossá vált, hogy a promóter nemcsak a szervezéssel, hanem az azt lebonyolító szakmai stábbal is elégedett volt, ennek eredményeként arra kaptunk felkérést, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a piliscsévi pályán Magyarország 2028-tól megrendezhetné a motokrossz-vb Magyar Nagydíját” – mondta hozzátéve, hogy a létesítmény a sportágon belül „kultikus helyszínnek” számít, mivel „régi vágású, legendás” motokrosszpályáról van szó.

„Nehéz összehasonlítani a MotoGP-t és a motokrossz-vb-t, hiszen az egyik gyorsasági, a másik pedig terepszakág, de mindenképpen egy csúcskategóriás világbajnoki futam megrendezésére nyílik ezzel esély. A Magyar Motorsport-szövetség elnökétől megkaptuk az írásbeli támogató nyilatkozatot, majd nagy örömmel értesültünk róla, hogy Piliscsév önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúlag úgy döntött, támogatja ennek a nagy formátumú projektnek a létrehozását” – fogalmazott Adorján Viktor.

A projektvezető jelezte, már zajlanak a szükséges sportdiplomáciai és más egyeztetések, amelyeket a következő fél évben „fel kell pörgetni”, mert bármennyire is távolinak tűnik a 2028-as esztendő, a sportágban jó előre terveznek.

„Úgy gondoljuk, hogy Piliscsév, mint versenypálya és sportlétesítmény sportszakmai szempontból már most alkalmas a rendezésre, erre vonatkozóan pedig a nemzetközi szövetség, a FIM pályainspektora is kiadott már egy nyilatkozatot. Mivel a létesítmény tömegközlekedéssel is nagyon könnyedén és egyszerűen megközelíthető, tökéletes lehet egy korszerű, fenntartható, a helyi közösségek igényeit kiszolgáló és közben nem túlzottan nagy környezeti terheléssel járó, 21. századi tömegrendezvény megtartására” – mondta Adorján.

Hozzátette, ahogyan a supermoto-vb magyarországi futama, úgy a motokrossz-vb itteni versenye is segítheti a szakág hazai előre menetelét.