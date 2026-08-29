Nemzeti Sportrádió

A Spurs a második bajnokiját is elbukta De Zerbivel, megvan a Newcastle első győzelme

R. D. P.R. D. P.
2026.08.29. 20:34
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A meccs gólszerzői: Yoane Wissa és Anthony Elanga (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United Tottenham Hotspur Premier League
A Tottenham Hotspur hazai pályán 2–0-s vereséget szenvedett a Newcastle Unitedtől az angol élvonal 2. fordulójának szombati mérkőzésén. A londoniak így második bajnokijukat is elveszítették Robert De Zerbi irányításával.

A találkozó első félideje még nem hozott gólt, a fordulás után azonban a Newcastle megtörte a Tottenham ellenállását. A 62. percben Anthony Elanga juttatta vezetéshez a vendégeket, majd tíz perccel később Yoane Wissa is eredményes volt, ezzel eldöntve a három pont sorsát.

A Newcastle United számára különösen fontos volt a siker, hiszen a „szarkák” Matthias Jaissle vezetésével első Premier League-győzelmüket szerezték. A Tottenham ugyanakkor két forduló után pont nélkül áll.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)
AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)
Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–2 (Elanga 62., Wissa 72.)

Vasárnap játsszák
15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
15.00: Leeds United–Brentford
15.00: Sunderland–Fulham
17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)

 

 

Newcastle United Tottenham Hotspur Premier League
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