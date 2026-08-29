A Spurs a második bajnokiját is elbukta De Zerbivel, megvan a Newcastle első győzelme

A találkozó első félideje még nem hozott gólt, a fordulás után azonban a Newcastle megtörte a Tottenham ellenállását. A 62. percben Anthony Elanga juttatta vezetéshez a vendégeket, majd tíz perccel később Yoane Wissa is eredményes volt, ezzel eldöntve a három pont sorsát.

A Newcastle United számára különösen fontos volt a siker, hiszen a „szarkák” Matthias Jaissle vezetésével első Premier League-győzelmüket szerezték. A Tottenham ugyanakkor két forduló után pont nélkül áll.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)

AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)

Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–2 (Elanga 62., Wissa 72.)

Vasárnap játsszák

15.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

15.00: Leeds United–Brentford

15.00: Sunderland–Fulham

17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)