Nemzeti Sportrádió

75 millió euróért igazolt középpályást a Man. United – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.25. 18:00
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Carlos Baleba aláírt (Fotó: Manchester United)
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Carlos Baleba Manchester United átigazolás Brighton Premier League
A Manchester United hivatalosan bejelentette, hogy Carlos Baleba csatlakozott a klubhoz. A 22 éves kameruni válogatott középpályás 2031 júniusáig szóló szerződést írt alá, amely további egy évvel meghosszabbítható.

Carlos Baleba az elmúlt években a Premier League egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát a posztján. A 2024–2025-ös idényben a szerelések és labdaszerzések együttes számát tekintve a hatodik helyen végzett a liga középpályásai között – emelte ki a Manchester United közleménye.

Az előző kiírásban 31 Premier League-mérkőzésen lépett pályára a Brighton & Hove Albion színeiben. Teljesítményével hozzájárult ahhoz is, hogy a Brighton kvalifikálta magát a Konferencialigába.

„Hihetetlen érzés, hogy álmaim klubjához csatlakozhattam. Az Old Traffordon mindig különleges pályára lépni, de az, hogy ezt Manchester United-játékosként is megtehetem, hatalmas megtiszteltetés” – mondta Baleba az MU honlapjának.

A kameruni játékos hozzátette, alig várja, hogy együtt dolgozhasson Michael Carrickkel, akinek tapasztalata és futballtudása szerinte tökéletes ahhoz, hogy segítsen neki elérni a legmagasabb szintet.

Baleba játékjogáért a manchesteriek nagyjából 75 millió eurót fizetnek a Brightonnak.

 

Carlos Baleba Manchester United átigazolás Brighton Premier League
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