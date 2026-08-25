75 millió euróért igazolt középpályást a Man. United – hivatalos

Carlos Baleba az elmúlt években a Premier League egyik meghatározó játékosává nőtte ki magát a posztján. A 2024–2025-ös idényben a szerelések és labdaszerzések együttes számát tekintve a hatodik helyen végzett a liga középpályásai között – emelte ki a Manchester United közleménye.

Az előző kiírásban 31 Premier League-mérkőzésen lépett pályára a Brighton & Hove Albion színeiben. Teljesítményével hozzájárult ahhoz is, hogy a Brighton kvalifikálta magát a Konferencialigába.

„Hihetetlen érzés, hogy álmaim klubjához csatlakozhattam. Az Old Traffordon mindig különleges pályára lépni, de az, hogy ezt Manchester United-játékosként is megtehetem, hatalmas megtiszteltetés” – mondta Baleba az MU honlapjának.

A kameruni játékos hozzátette, alig várja, hogy együtt dolgozhasson Michael Carrickkel, akinek tapasztalata és futballtudása szerinte tökéletes ahhoz, hogy segítsen neki elérni a legmagasabb szintet.

Baleba játékjogáért a manchesteriek nagyjából 75 millió eurót fizetnek a Brightonnak.