„Erre a teljesítményre építhetünk” – Xabi Alonso a győztes PL-debütálása után

A két londoni gárda összecsapásának legnagyobb pikantériája az volt, hogy Xabi Alonso az ellen az Álvaro Arbeloa ellen vezette csatába a Chelsea-t, aki éppen őt váltotta a Real Madridnál az előző idényben, és korábban játékosként is éveket húztak le együtt a „királyiaknál”, s köztudottan jó barátokról is van szó. A két spanyol mester csatája nagyon szorosan alakult, de végül a tapasztaltabb Xabi Alonso lehetett boldogabb a lefújás után.

„Tudjuk, milyen nehéz megnyerni bármely meccset is a Premier League-ben, különösen idegenben – értékelt a mérkőzés után Xabi Alonso a Chelsea hivatalos honlapja szerint. – Intenzív találkozóra készültünk, és úgy érzem, nagyon profi, stabil teljesítményt nyújtottunk; éretten futballoztunk, és jól kezeltük a nehéz helyzeteket is. Viszonylag korán megszereztük a vezetést, és megvoltak a lehetőségeink a második gólra is, az egyenlítés után azonban jött egy tízperces szakasz, amikor nem a legjobb pillanatokban támadtunk le, és a mozgásaink sem voltak megfelelőek.”

A londoniak mestere szerint a második félidőben feljavult csapata játéka: „Ezt jól korrigáltuk, a második félidőben már labda nélkül is kényelmesen éreztük magunkat, irányítottuk a mérkőzést. Olyan teljesítményt nyújtottunk, amelyre a jövőben építhetünk. Természetesen vannak még dolgok, amelyeken javítanunk kell, de kezdésnek ez rendben volt.”

„A Premier League attól is fantasztikus, hogy időnként kikerül a kezedből egy-egy mérkőzés. Ilyenkor nem tudod irányítani, ezért a pályán lévő játékosoknak tudniuk kell kezelni ezeket a nehéz helyzeteket. Ez legalább annyira fontos, mint az, hogy taktikailag minden rendben legyen. Ez egy folyamat, de ma (tegnap – a szerk.) ezen a téren is jó pillanataink voltak, és ezt kell folytatnunk a jövőben is” – tette hozzá elégedetten Xabi Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.