Babó Levente a 90. perc drámájáról: Méltatlan ez a helyzet a játékosokhoz és a szurkolókhoz

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3789 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – Okeke (Varga Zs., 54.), L. Duarte, Kern – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Varga Z. (Yusuf, a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.), Arzani (O'Dowda, 67.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Harutjunjan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

Sárga lap: Orján (48.), Colley (90.), ill. Cadu (20.), Leandro másodedző (58.), Lisztes (81.), Zachariassen (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az eredménytől függetlenül a legnagyobb tanulsága a mérkőzésnek, hogy az első félidőben nem nyújthatunk ilyen visszafogott teljesítményt. Valamiért görcsösek voltunk. A kapott gól után változott ez meg, utána oldódtunk csak fel. Az első félidővel nagyon nem vagyok megelégedve, a másodikkal már inkább.

– Igazságosnak érzi a végeredményt? Mert benne volt a döntetlen lehetősége is.

– Én is azt érzem, hogy abszolút benne volt a pontszerzés lehetősége a meccsben, de a Fradi sok szempontból jobb teljesítményt nyújtott, és egy büntetőt is kihagyott. Másrészt biztosan voltak olyan mérkőzések, amelyeket mi nyertünk meg úgy, hogy az ellenfél érezhette azt, neki kellett volna nyernie vagy pontot szereznie.

– Hogy élte meg a kilencvenedik perc drámáját?

– Rosszul. De nem tudok ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, méltatlan ez a helyzet a játékosokhoz és a szurkolókhoz is. Mit kellene ilyenkor tenni, megkérdezni Naby Keitát, hogy mit szeretett volna csinálni, letenni a labdát a társának, vagy csak rúgott egy kacskát? Szerintem van olyan jó játékos, hogy ha labdához ér, kontrollálja is.

BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Jobban futballoztak, de nehezen lett meg a három pont.

– Nagyon jó NB I-es meccs volt ez, a vezető gólig nagyjából az történt, amit szerettünk volna, kontrolláltuk a játékot, talán ez volt az eddigi négy bajnokink közül a legjobb, minőségi futballt mutattunk. Meg is szereztük a megérdemelt első gólt, de egy egyéni hiba visszahozta a meccsbe a hazaiakat, ám tudtunk erre is reagálni. Tény, hogy a tizenegyest be kell rúgni, hogy előbb lezárjuk a mérkőzést.

– Egy hete gondolta volna, hogy rágósabb falat lesz a Puskás Akadémia, mint a Trabzonspor?

– Nem lehet összehasonlítani a két mérkőzést. Két teljesen más sztori. Nem változtattam sokat a kezdőcsapaton a csütörtökihez képest, mert a stabilitást fontosabbnak éreztem. Örülök, hogy így is ilyen intenzív mérkőzést tudtunk játszani, a fizikai állóképességünk rendben van.

– Bamidele Yusuf beállítása lendületet hozott. Addig is jól játszott a csapata, de ő kellett az eredményességhez?

– Minden csapatnak szüksége van minőségi játékosokra, és ő azt játszotta, amit kértünk tőle. Minőséget jelentett, lendületet adott, tizenegyest harcolt ki, gólpasszt adott, nagyon elégedett vagyok a teljesítményével.