Babó Levente a 90. perc drámájáról: Méltatlan ez a helyzet a játékosokhoz és a szurkolókhoz

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3789 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – Okeke (Varga Zs., 54.), L. Duarte, Kern – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Varga Z. (Yusuf, a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.), Arzani (O'Dowda, 67.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Harutjunjan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)
Sárga lap: Orján (48.), Colley (90.), ill. Cadu (20.), Leandro másodedző (58.), Lisztes (81.), Zachariassen (89.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Az eredménytől függetlenül a legnagyobb tanulsága a mérkőzésnek, hogy az első félidőben nem nyújthatunk ilyen visszafogott teljesítményt. Valamiért görcsösek voltunk. A kapott gól után változott ez meg, utána oldódtunk csak fel. Az első félidővel nagyon nem vagyok megelégedve, a másodikkal már inkább.
– Igazságosnak érzi a végeredményt? Mert benne volt a döntetlen lehetősége is.
– Én is azt érzem, hogy abszolút benne volt a pontszerzés lehetősége a meccsben, de a Fradi sok szempontból jobb teljesítményt nyújtott, és egy büntetőt is kihagyott. Másrészt biztosan voltak olyan mérkőzések, amelyeket mi nyertünk meg úgy, hogy az ellenfél érezhette azt, neki kellett volna nyernie vagy pontot szereznie.
– Hogy élte meg a kilencvenedik perc drámáját?
– Rosszul. De nem tudok ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, méltatlan ez a helyzet a játékosokhoz és a szurkolókhoz is. Mit kellene ilyenkor tenni, megkérdezni Naby Keitát, hogy mit szeretett volna csinálni, letenni a labdát a társának, vagy csak rúgott egy kacskát? Szerintem van olyan jó játékos, hogy ha labdához ér, kontrollálja is.
BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Jobban futballoztak, de nehezen lett meg a három pont.
– Nagyon jó NB I-es meccs volt ez, a vezető gólig nagyjából az történt, amit szerettünk volna, kontrolláltuk a játékot, talán ez volt az eddigi négy bajnokink közül a legjobb, minőségi futballt mutattunk. Meg is szereztük a megérdemelt első gólt, de egy egyéni hiba visszahozta a meccsbe a hazaiakat, ám tudtunk erre is reagálni. Tény, hogy a tizenegyest be kell rúgni, hogy előbb lezárjuk a mérkőzést.
– Egy hete gondolta volna, hogy rágósabb falat lesz a Puskás Akadémia, mint a Trabzonspor?
– Nem lehet összehasonlítani a két mérkőzést. Két teljesen más sztori. Nem változtattam sokat a kezdőcsapaton a csütörtökihez képest, mert a stabilitást fontosabbnak éreztem. Örülök, hogy így is ilyen intenzív mérkőzést tudtunk játszani, a fizikai állóképességünk rendben van.
– Bamidele Yusuf beállítása lendületet hozott. Addig is jól játszott a csapata, de ő kellett az eredményességhez?
– Minden csapatnak szüksége van minőségi játékosokra, és ő azt játszotta, amit kértünk tőle. Minőséget jelentett, lendületet adott, tizenegyest harcolt ki, gólpasszt adott, nagyon elégedett vagyok a teljesítményével.
LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–ETO FC 1–1 (1–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1716 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Radmanovac (Lippai, 4.), Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock (Szőr, 59.) – Matanovics, Herc (Bíró Bence, 70.), Ésik (Nurijev, 70.) – Jordanov (Mesanovic, 59.). Vezetőedző: Spuka Attila
ETO: Petrás – Selyem (Décsy, 66.), L. Balogun, Krpics, Stefulj – Agba (Bennette, 66.), Urblík N. – Djukanovics, Gavrics (Huszár, 82.), Bumba (Szép, 28.) – Njie (Rotaru, 82.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Lippai (30.), ill. Njie (17.)
Sárga lap: Soltész D. (42.), Szőr (67.), ill. Szép (40.), Agba (48.), Urblík N. (73.), Bennette (84.)
SUPKA Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Cseberből vederbe? Ahogy egy hete, most is a rossz helyzetkihasználás miatt nem tudtak nyerni.
– Mondhatjuk, hogy igen, hiszen miként a Debrecen ellen, ezúttal is jó futballt mutattunk be. A kapott gól után teljesen más ritmusra álltunk át, sikerült egyenlítenünk a szünet előtt, a második félidőben pedig irányítottuk a játékot, és rengeteg helyzetet kialakítottunk, de mivel egyet sem értékesítettünk, megint csak egy pontot szereztünk.
– A DVSC ellen és most is sok szögletet végezhetett el a csapata. Fontos, hogy ha nem megy akcióból, legalább ilyen módon legyenek eredményesek?
– Hát persze, épp eleget gyakoroljuk ezeket a szituációkat. Jól sikerült sarokrúgás volt, amelyre remekül érkezett Lippai Tibor. Inkább a kidolgozott ziccereinket emelném ki, hiszen akcióból is többször odaértünk az ellenfél kapuja elé, ezekből muszáj betalálni, máskülönben nem tudunk előrelépni.
– Azért a bajnok elleni döntetlennek van értéke…
– Kell, hogy legyen, pláne úgy, hogy a második félidőben mi domináltunk végig, jól játszott a csapat. Megmutattuk, hogy itthon bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt, de hiányoztak a jó döntések, a pontosabb passzok. Ha minden sikerül, ezt a meccset három-egyre megnyerhettük volna.
Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője
– Igazságos a döntetlen?
– Annak érzem, igen. Továbbra is a védekezésünkre tudunk építeni, ez most is kiderült. Elöl nem vagyunk elég élesek, a támadójátékunkon dolgoznunk kell, de a héten még érkezhet két-három játékos, akik segíthetnek ebben. Nem volt könnyű ilyen ellenféllel játszani, amelyik elsősorban a hosszú labdákra épít, ezzel együtt kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, nem volt olyan része a pályának, ahol szenvedtünk volna.
– Mi hiányzott a győzelemhez?
– Mondom, a támadójátékunk még nem az igazi. Talán kicsit kreatívabbnak, intenzívebbnek kell lennünk, de összességében védekezésben és támadásban is előre tudtunk lépni. Igyekeztünk változtatni, több játékost is kicseréltünk az előző meccshez képest, aztán a második félidőben átálltunk kétcsatáros játékra, úgyhogy van még potenciál a csapatban.
– Annak van értéke, hogy megmaradt a csapat veretlensége?
– Győzni jöttünk, minden meccset meg akarunk nyerni. A helyzeteink megvoltak, az első félidőben elsősorban, közvetlenül szünet előtt is kihagytunk egy nagyot. Az utolsó passzaink nem sikerültek jól, de mert a második játékészben inkább a hazaiak szerezhettek volna újabb gólt, van értéke a szerzett pontnak és annak is, hogy megőriztük a veretlenségünket.