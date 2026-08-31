Nemzeti Sportrádió

Kihagyott tizenegyes, de ferencvárosi öröm – a Puskás Akadémia–FTC meccs legjobb képei

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.31. 06:43
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(Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB I Puskás Akadémia Ferencváros
Ahogy beszámoltunk róla, a Ferencváros 2–1-re nyert a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó NB I 6. fordulójában. Cikkünkben megtekinthetőek a mérkőzés legjobb képei.
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fotó 2026.08.31.

Gólok, védések, gólörömök – képek a Puskás Akadémia–FTC meccsről (Fotók: Kovács Péter)

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 3789 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – Okeke (Varga Zs., 54.), L. Duarte, Kern – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Varga Z. (Yusuf, a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.), Arzani (O'Dowda, 67.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Harutjunjan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)
Sárga lap: Orján (48.), Colley (90.), ill. Cadu (20.), Leandro másodedző (58.), Lisztes (81.), Zachariassen (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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