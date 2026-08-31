Kihagyott tizenegyes, de ferencvárosi öröm – a Puskás Akadémia–FTC meccs legjobb képei

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3789 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Nagy Zs., 75.), Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill (Farkas B., 45+1.) – Okeke (Varga Zs., 54.), L. Duarte, Kern – Dárdai P. (Soisalo, 54.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 76.). Vezetőedző: Babó Levente

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Varga Z. (Yusuf, a szünetben), Zachariassen (N. Keita, 89.), Arzani (O'Dowda, 67.) – Joseph (Lisztes, 14.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Harutjunjan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

Sárga lap: Orján (48.), Colley (90.), ill. Cadu (20.), Leandro másodedző (58.), Lisztes (81.), Zachariassen (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!