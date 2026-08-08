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Filippo Inzaghi többet vár az olasz csatároktól

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.08.08. 11:41
Filippo Inzaghi visszavinné a Serie A-ba a Palermót, és bízik benne, hogy az olasz válogatott négy év múlva ismét világbajnokságon szerepelhet (Fotó: AFP)
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Filippo Inzaghi Serie A Franco Baresi Palermo
A Palermo edzőjét, Filippo Inzaghit megviselte Franco Baresi halála, a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban emellett elmondta, reméli, hamarosan a gyerekeivel szurkolhat Olaszországnak a világbajnokságon.

– Mi volt az első reakciója, amikor megtudta, hogy július 31-én, 66 éves korában elhunyt Franco Baresi, a Milan legendája?
– Ő volt édesapám példaképe, az egész család csodálta – mondta a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban Filippo Inzaghi. – Szerettem volna ott lenni a temetésén, de épp úton voltam Ausztráliába, ezért a városban található falfestménynél búcsúztam el tőle. Sok minden eszembe jut róla. Még mindig megvan az a mez, amelyet a kilencvenhat márciusában játszott Milan–Parma mérkőzésen viselt. Ő az enyémet akarta, én pedig megkaptam az övét. Számomra ő minden idők legjobb védője. 

– A Palermóval Ausztráliában edzőtáboroznak. Meglepődött, milyen szívélyesen fogadták Perthben? 
– Ebben a korban ez az egyik legcsodálatosabb érzés. Amikor megláttam, mennyi ember jött ki, először azt hittem, a szintén ott edzőtáborozó Milan miatt érkeztek. Ehhez képest volt olyan, aki a kétezerhetes BL-döntőben viselt, nevemmel ellátott mezben volt kint. Az az este örökre megmarad a szívünkben, az enyémben különösen. Két gólt szereztem a Liverpool elleni döntőben, felejthetetlen este volt. 

– A Milan azóta sem nyerte meg a sorozatot, sőt, a legutóbbi két kiírásban be sem jutott a Bajnokok Ligájába. Hogyan látja egykori csapata helyzetét? 
– Milan-drukkerként nagyon szorítottam, hogy a csapat indulhasson a Bajnokok Ligájában, sőt volt olyan periódusa az idénynek, amikor úgy éreztem, a bajnoki címre is van esély, de a futball már csak ilyen. Remélem, a következő évadban az új vezetőedzővel, Rúben Amorimmal és a nyári igazolásokkal végig versenyben lesz a Milan a scudettóért. 

– Milyen idényre számít a Serie A-ban? 
– Kiegyensúlyozott idényt várok. Az Internazionale címvédőként előnyből indul, ráadásul nagyon erős kerete van, a Juventus is jól erősített, és a Napoli is jónak tűnik. 

– Egykori csatárként mire számít, ki lesz a gólkirály? Az előző évadhoz hasonlóan ezúttal is Lautaro Martínez lehet a befutó? 
– Az ő neve garancia a sok gólra, most mégis azt várom, hogy olasz játékos lesz a befutó. Ha meg kellene nevezni valakit, akkor Gianluca Scamaccát mondanám, a mostani az ő idénye lehet. A válogatottnak is jó lenne, ha gólerős középcsatáraink lennének. Scamacca mellett ott van Giacomo Raspadori, a fiatalabbak közül Pio Esposito és Francesco Camarda, valamint Moise Kean, akitől kiegyensúlyozottabb teljesítményt várok.

– Ha már szóba hozta a válogatottat, hogyan élte meg, hogy Olaszország sorozatban három világbajnokságról maradt le? 
– Óriási csalódás. Most új éra kezdődött, és nagyon bízom Giovanni Malagóban, a szövetség elnökében, Roberto Mancini szövetségi kapitányban és Clauido Ranieri technikai igazgatóban. Szoktam azzal viccelődni, hogy szeretném a gyerekeimmel együtt nézni Olaszországot a világbajnokságon. Még fiatalok, de gyorsan nőnek, úgyhogy jó lenne felpörgetni az eseményeket. 

– Mekkora terhet jelent, hogy a Palermo az egyik legnagyobb esélyes a feljutásra a Serie B-ben? 
– Nem titkoljuk, mi a célunk. De nem lesz egyszerű, az idény ezúttal is tele lesz buktatókkal és nehézségekkel, és önmagában az erős keret nem garantál feljutást a Serie A-ba.

 

Filippo Inzaghi Serie A Franco Baresi Palermo
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