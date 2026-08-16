Gavrics az ETO FC-t juttatta előnyhöz, Guerrero egyenlített



NB I

4. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC 1–1 – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Berke Balázs (Vígh-Tarsonyi Gergő, Belicza Bence)

DVSC: Andrejev – Mejías, Lang, Batik, Guerrero – Sain (Patai, a szünetben), Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel.

ETO FC: Petrás – Umathum, Urblík N., Krpics – Bíró B., Szép, Décsy, Gavrics, Stefulj – Djukanovics, Bumba. Vezetőedző: Efraín Juárez.

Gólszerző: Guerrero (50.), il. Gavrics (41.)

Sárga lap: Boskovic (54.), Dzsudzsák (55.)

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♦ A Konferencialigától a héten elbúcsúzott két együttes 87-szer csapott össze az első osztályban, az örökmérleg a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 29-szer nyert a Loki, 28-szor az ETO, míg a döntetlenek száma 30. A gólkülönbség 124–122 a hazaiak javára.

♦ A legutóbbi 5 találkozójuk egyaránt döntetlennel zárult (2–2, 0–0, 1–1, 2–2 és 1–1), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében.

♦ A győri csapat NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a zöld-fehér gárda története során negyedszer bajnok lett.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 43-szor meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 16 iksz és 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 19 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A 2024. novemberi debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csupán a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2), tavaly októberben Lang Ádám furcsa kezezése után Paul Anton büntetőjével mentettek meg egy pontot (1–1), áprilisban pedig a Vitális Milán, illetve Cibla Flórián egy-egy góljával kialakult döntetlen nagyban hozzájárult a Rába-partiak ötödik bajnoki címéhez.

♦ A DVSC két vereséget követően idénybeli első győzelmét szerezte meg az NB I-ben a Nyíregyháza vasárnapi legyőzésével (1–0). A 39 éves Dzsudzsák Balázs pályafutása során először tudott fejjel betalálni, a Loki eddigi 3 góljából pedig kettőt szerzett, így az NB I-ben ő járult hozzá a legnagyobb arányban (66.6 százalékban) csapata találataihoz.

♦ A címvédő ETO veretlen az NB I-ben, igaz, még csak kétszer lépett pályára (1 diadal, 1 iksz). Az egyetlen együttes a mezőnyben, amely még egyetlen percig sem volt hátrányban a bajnokság során.

♦ A Debrecen a Puskás Akadémia elleni otthoni 0–2-vel indította az idényt, és a legutóbbi 6 hazai bajnokijából – 3 döntetlen mellett – csupán egyet tudott megnyerni, amikor május 16-án az Újpestet verte meg 2–1-re.

♦ A győriek a nyitányon kétszeri vezetésről végeztek 2–2-re a Vasas otthonában, házon kívül így már sorozatban 5 bajnokin veretlenek (3 diadal, 2 iksz), legutóbb március 6-án Zalaegerszegen maradtak alul (0–1).