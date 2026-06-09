Nemzeti Sportrádió

A Newcastle-tól távozó Trippier az angol másodosztályba szerződött

K. Zs.K. Zs.
2026.06.09. 14:19
Kieran Trippier immár a Wolverhampton mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kieran Trippier Wolverhampton Championship
A Newcastle Unitedtől négy év után távozó Kieran Trippier az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában, a Wolverhampton Wanderersben folytatja karrierjét.

A szabadon igazolható Kieran Trippier két évre írt alá a Wolverhampton Wanderersnél, amely a fennállása 150. idényére készül, és célja az azonnali visszajutás az élvonalba. Mint ismert, a „farkasok” legutóbb utolsók lettek a Premier League-ben.

„Tudjuk, mi az, ami hiányzott a legutóbbi idényben, és mire van szükségünk a következőben: rutinra, vezérre, erős egyéniségekre. Tripps minden feltételnek megfelel” – indokolta a 35 éves, 54-szeres angol válogatott jobbhátvéd szerződtetését Rob Edwards vezetőedző.

Trippier 2014-ben mutatkozott be az angol élvonalban a Burnley (2011–2015) játékosaként, később a Tottenham Hotspur (2015–2019), az Atlético Madrid (2019–2022) és a Newcastle United (2022–2026) futballistája volt, az angol válogatottal két Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett (2021, 2024).

Angol labdarúgás
2026.04.04. 13:19

Távozik a Newcastle-től a kétszeres Eb-ezüstérmes védő – hivatalos

Kieran Trippier 2022 januárja óta erősíti az angol csapatot.

 

 

Kieran Trippier Wolverhampton Championship
Legfrissebb hírek

Rutinos edzőt neveztek ki Tóth Balázs csapatánál

Angol labdarúgás
2026.06.06. 18:12

Kapushiba a 95. percben: kilenc év után a Hull City jutott vissza a Premier League-be

Angol labdarúgás
2026.05.23. 18:40

Spygate-ügy: a vezetőedző áldását adta a Soton kémkedésére

Angol labdarúgás
2026.05.22. 08:43

Kizárták a Southamptont, a Middlesbrough játszhat a Premier League-be jutásért – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.19. 20:25

Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

Angol labdarúgás
2026.05.15. 11:43

A Southampton a hosszabbítás végén betalált, mehet játszani a Wembley-be a feljutásért

Angol labdarúgás
2026.05.12. 23:48

Championship-rájátszás: a Hull váltott jegyet a Wembley-be

Angol labdarúgás
2026.05.11. 22:59

Tóth Balázs: Szeretnék világbajnokságon védeni!

Légiósok
2026.05.10. 11:38
Ezek is érdekelhetik