A Newcastle-tól távozó Trippier az angol másodosztályba szerződött

A szabadon igazolható Kieran Trippier két évre írt alá a Wolverhampton Wanderersnél, amely a fennállása 150. idényére készül, és célja az azonnali visszajutás az élvonalba. Mint ismert, a „farkasok” legutóbb utolsók lettek a Premier League-ben.

„Tudjuk, mi az, ami hiányzott a legutóbbi idényben, és mire van szükségünk a következőben: rutinra, vezérre, erős egyéniségekre. Tripps minden feltételnek megfelel” – indokolta a 35 éves, 54-szeres angol válogatott jobbhátvéd szerződtetését Rob Edwards vezetőedző.

Trippier 2014-ben mutatkozott be az angol élvonalban a Burnley (2011–2015) játékosaként, később a Tottenham Hotspur (2015–2019), az Atlético Madrid (2019–2022) és a Newcastle United (2022–2026) futballistája volt, az angol válogatottal két Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett (2021, 2024).