Szoboszlai Dominik: Szalah a világ valaha volt egyik legjobbja

Mint ismeretes, annak ellenére, hogy még egy év van hátra a szerződéséből, Mohamed Szalah nemrégiben úgy döntött: kilenc év után távozik a Liverpool FC-től. Az egyiptomi szélsővel közismerten jó kapcsolatot ápol a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki a Futball a változásért névre keresztelt jótékonysági esemény keretében a Liverpool Echónak adott interjúban beszélt barátságukról.

„Nem kell bemutatnom senkinek, hiszen mindenki tudja, ki ő. A számai magukért beszélnek, a pályán nyújtott teljesítménye szintén. A valaha volt egyik legjobb játékos – mondta Szoboszlai a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb labdarúgójával kapcsolatban. – Nem csupán a klubról, hanem az egész világról beszélek, s rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele játszhatok és a barátomnak tudhatom.”

Szalah távozásával kapcsolatban a magyar válogatott csapatkapitánya megjegyezte: sokat beszélgettek a 33 éves játékos jövőjével kapcsolatban, és tiszteletben tartja a döntést.

„Nagyon szoros a kapcsolatunk Móval. Felnőtt ember, tudja mit akar, ő hozta meg a döntést. Elég profi ahhoz, hogy tudja, ilyenkor mit kell tenni, főleg, mivel óriási lenne, ha trófeával búcsúzhatna a klubtól – utalt a Bajnokok Ligájára Szoboszlai. – Mindennap példát mutat nekünk, az új fiúknak, a régeknek, mindenkinek, rajta keresztül láthatjuk, hogyan válhatunk egyszerre jobb futballistákká és jobb emberekké. Az egyik legjobb barátom a csapatban, sülve-főve együtt vagyunk, akárcsak Kerkez Milossal – mi vagyunk a nagy hármas. Milos a kisöcsém, Mo pedig a bátyám.”

